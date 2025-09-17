FENERBAHÇE HABERLERİ | Tedesco'dan Mourinho'ya büyük isyan!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak takımın yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun yolların ayrıldığı Jose Mourinho ile ilgili söylemiş olduğu o sözler gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 15:41
Fenerbahçe kariyerinin başlangıcında Trabzonspor ile karşılaşan ve mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılan Domenico Tedesco, derbi maçında ve antrenman çalışmalarında bir isme hayran kaldı.

İtalyan teknik adam, orta sahadaki etkinliğini ve hırsını çok beğendiği İsmail Yüksek'e tam not verdi.

Takvim'in haberine göre Tedesco, Sportif Direktör Devin Özek ile İsmail Yüksek hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zirvede, "Orta alanda takımı çok iyi sırtlıyor. Sahadayken hırsını da gözden kaçırmamak lazım." dediği belirtildi.

40 yaşındaki teknik adamın İsmail yüksek hakkında konuşurken, "Mourinho'nun geçen sezon onu neden oynatmadığını anlamış değilim." şeklinde konuştuğu ifade edildi. 26 yaşındaki milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Mourinho yönetiminde 30 maçta toplamda 1700 dakika süre almıştı.

