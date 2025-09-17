Fenerbahçe 2-2 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Fenerbahçe Kadıköy'de 90+3'te yıkıldı!

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, geriden gelerek son bölümüne 2-1 önde girdiği karşılaşmada 2-2 berabere kalarak 2 puan bıraktı.
Chobani Stadı'ndaki karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakikada pozisyonlar üretmesine karşın golü bulamadı. Sarı-lacivertliler, 19. dakikadaki ani atakta İbrahim Kaya'nın golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Golün şokunu atlatamayan sarı-lacivertliler, kalan bölümde etkili olamadı ve soyunma odasına 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle girildi.
İkinci yarıya da etkili giren Fenerbahçe, 56. dakikada penaltı kazandı. Anderson Talisca'nın 57. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda golü bulamayan sarı-lacivertliler, 73. dakikada Semedo'nun şık vuruşuyla beraberliği yakaladı.
Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 76. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle öne geçti.
Maçın son bölümünde savunmaya çekilen ve skoru korumak isteyen sarı-lacivertliler, 90+3. dakikada Yusuf Özdemir'in golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.
Ligde puanını 11'e taşıyan Fenerbahçe, 5. maçlar sonunda lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı.
EN-NESYRI GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligde 4. golünü kaydetti.
Ligde Göztepe ve Kocaelispor maçlarını boş geçen 28 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği deplasmanında takımına 2 golle katkı sağlamıştı.
Trabzonspor karşısında da gol bulmayı başaran Faslı oyuncu, Alanyaspor karşısında da takımını öne geçiren gole imza attı.
En-Nesyri, ligde üst üste 3 hafta gol atarken gol sayısını 4'e taşıdı.
SEMEDO SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.
Transferinin ardından hücum performansıyla beğeni toplayan 31 yaşındaki oyuncu, ligde takımıyla çıktığı 3. maçında gol bulmayı başardı.
TALISCA KRİTİK PENALTILARDAN YARARLANAMADI
Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, ligde kısa sürede 2 önemli penaltı atışından yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerin ligin 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaştığı maçın son bölümünde kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviremeyen tecrübeli oyuncu, Alanyaspor karşısında da atıştan yararlanamadı.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT'TAN KRİTİK HATA
Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, yaptığı kritik hatayla tepki gördü.
Maçın son bölümünde Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda topu elinden kaçıran İrfan Can, 2 puan kaybına neden oldu.
Taraftarlar, golün ardından İrfan Can'a uzun süre tepki gösterdi.
PENALTI VAR'DAN GELDİ
Fenerbahçe'nin 56. dakikada kazandığı penaltı atışı VAR kararıyla verildi.
Maçın 52. dakikasında yaşanan pozisyonda Fred'in şutunda top ceza sahası içinde savunmadan döndü ve hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.
Aydın'ı 54. dakikada uyaran VAR pozisyonu incelemesini istedi. Cihan Aydın, pozisyonu izledikten sonra 56. dakikada penaltı kararı verdi. Penaltı atışından 57. dakikada Anderson Talisca yararlanamadı.
KADIKÖY'DE ALİ KOÇ İSTİFA SESLERİ
Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.
Talisca'nın yararlanamadığı penaltı atışının ardından sarı-lacivertli taraftarlar kısa süreliğine istifa çağrısında bulundu.
Sarı-lacivertliler, maçın ardından da "Ali Koç istifa" tezahüratlarını sürdürdü.