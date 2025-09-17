Domenico Tedesco'dan yeni transferlerin yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında bugün Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0'la geçen sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde üst üste 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Fenerbahçe'de tüm planlar, galibiyet üzerine yapıldı.

EVİNDE AÇIK ARA ÜSTÜN

İki takım bugün 19'uncu kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 18 lig mücadelesinde Fenerbahçe 11 kez sahadan galip ayrılırken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 39 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 17 gol gördü. İstanbul'da oynanan 9 maçın ise 5'ini F.Bahçe, 1'ini Akdeniz ekibi kazandı. 3 maç berabere bitti.

KADRODA 4 EKSİK

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı- lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, bugün kadroda yer almayacak.

STATÜYE TAKILDILAR

F.Bahçe'nin Alanya karşısında statü nedeniyle yeni isimleri sahada olamayacak. İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada görev yapamayacak.

SEMEDO SAHAYA

F.Bahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Nelson Semedo, Alanyaspor maçıyla formasına kavuşacak. Sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakan tecrübeli oyuncunun Akdeniz ekibine karşı forma giymesi bekleniyor.

GÖZLER NESYRI'DE

Sarı-lacivertlilerin ligdeki son 3 golünde En- Nesyri'nin imzası bulunuyor. Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 gole imza atan Nesyri, Trabzonspor filelerini de 1 kez havalandırdı. Faslının Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü var.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz, En-Nesyri

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Efecan, Hwang