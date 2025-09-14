CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Şampiyonluk borcumuz

Şampiyonluk borcumuz

Başkan Ali Koç, Süper Lig’de mutlu sona ulaşacaklarını iddia edip “Avrupa’da yarı finali hedefliyoruz... 70 milyon olan takım değerini 315 milyonlara kadar getirebildik” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 06:51
Şampiyonluk borcumuz

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Takımımızı şampiyon yapacağız ve Avrupa'da yarı final hedefliyoruz" dedi. Tedesco'nun doğum gününü kutlayan sarı-lacivertli kulübün Başkanı, "Hepimiz çok heyecanlıyız. Sizlere yeni hocamızı tanıştırmak istiyoruz. Bizim camiaya en büyük borcumuz şampiyonluk. Belki de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan finalde Fenerbahçe'yi görebiliriz. 70 milyon olan takım değerini 315 milyonlara kadar getirebildik. Kadromuz çok etkin ve dominant futbol oynayabilecek kapasiteye sahip. Taraftarlarımızın baskılı ve hücumcu oyun beklentisine uyacak bir teknik direktör seçmemiz gerekiyordu ve Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdik. Biz seçim odaklı düşünmüyoruz. Seçim odaklı düşünseydik seçime etki edecek bir ismi son dakikada transfer edebilirdik" diye konuştu. Tedesco'ya güvendiklerini ifade eden Başkan Ali Koç şöyle devam etti: Hepimizin sahada mücadelesiyle tanıdığı Gökhan Gönül de ekibimizin parçası oldu. Daha 13 Temmuz 2021'de 'Er yada geç Fenerbahçe ile yollarının kesişmesini yürekten diliyorum' demişim. Hocamızın arkasında 30 milyonluk Fenerbahçe camiası vardır. Ona inanıyoruz, güveniyoruz. Başarılı olması için tüm iklimi ona sağlayacağız. Taraftarlardan istediğimiz destek ve inançtır. İstediğimiz o ruhun geri dönmesidir. Feyenoord maçındaki performansı tüm sezona yaymaları ve desteklemeleri gerekiyor. Kadıköy, bu sezon rakiplerimiz için cehennem, bizim için gurur yuvası olacaktır."

TEDESCO KADRO İÇİN NET BİR İSİM

Futbol Direktörü Devin Özek, Tedesco'nun takımın başına getirilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Özek, "Kadromuzu analiz ettiğimizde bu şekilde yola çıkmıştık. Teknik direktörümüz bu kadroyu kullanabilmek için çok net bir isimdi. Eminim ki hocamız bu kadroyu en iyi şekilde kullanacaktır. Seçimimizi yaparken en önemli şey buraya gelecek olan teknik direktörün uygulamak istediği fikirleri çok çabuk şekilde hayata geçirebilmesiydi. Kendisi ilk haftadan fikirlerini uygulamaya uygun bir teknik direktör" ifadelerini kullandı.

