Haberler Fenerbahçe Yoğun fikstür

Yoğun fikstür

Tedesco, sarı-lacivertlilerde kısa sürede birbirinden önemli maçlara çıkacak. İtalyan çalıştırıcı 5 Ekim’e kadar üç günde bir sahaya çıkacak ve yoğun bir fikstüre sahip olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Yoğun fikstür
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoğun bir fikstüre başlayacak Fenerbahçe'yi önemli maçlar bekliyor. Yeni Teknik Direktör Domenico Tedesco da yoğun bir mesaiyle karşılaşacak. Süper Lig'de yarın akşam Trabzonspor derbisiyle ilk sınavını verecek Tedesco, 17 Eylül Çarşamba günü de erteleme maçında Alanyaspor'la karşılaşacak. 21 Eylül'de ise rakip Kasımpaşa olacak. Avrupa Ligi'nde ilk mücadelesine 24 Eylül'de D.Zagreb deplasmanında çıkacak Fenerbahçe ara vermeyecek. 28 Eylül'de ligde Antalyaspor'la karşılaşacak sarı-lacivertliler, 2 Ekim'de Avrupa Ligi'nde Fransa'dan Nice'i konuk edecek. 5 Ekim'de de Samsunspor deplasmanında kritik bir 90 dakika oynanacak
