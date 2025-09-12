Tedesco derbiye hazır

Sezona teknik direktör Mourinho ile başlayan ancak Benfica yenilgisinin ardından yollarını ayıran sarı-lacivertliler, uzun süren hoca arayışlarında mutlu sona ulaşmıştı. Takımı Domenico Tedesco'ya emanet eden sarı-lacivertlilerde tek hedef Trabzonspor maçından zaferle ayrılmak üzerine kurulmuş durumda. 39 yaşındaki teknik adam da kariyerine 3 puanla başlamak için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Daha imzaları atmadan analize başlayan Tedesco, kulüpte kalıyor.

Samandıra'da yatan İtalyan çalıştırıcı tüm gününü derbiye ayırıyor. Bu sezon kulüp için şampiyonluğun ne kadar önemli olduğunu bilen ve bunun için çalışacağının sözünü veren Tedesco, takımı da bu yönde hazırlıyor. Ancak sahadaki sonuçların ilk haftadan itibaren gelmesi gerektiğini de ifade eden başarılı çalıştırıcı, Trabzonspor derbisine tamamen hazır durumda. Ayrıca Tedesco için Can Bartu Tesisleri'nde yarın saat 12.00'de imza töreni düzenlenecek. Törene Başkan Ali Koç da katılacak.