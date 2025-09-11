FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Domenico Tedesco ve Jose Mourinho kıyaslaması!

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Domenico Tedesco'yu getirdi. 39 yaşındaki teknik adamın sarı lacivertlilere ne katacağı hakkında değerlendirme yapan Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Tedesco ve Mourinho hakkında çarpıcı bir yorum yaptı. İşte Gürcan Bilgiç'in yazısı... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Genç teknik adamın oynattığı oyun ya da fikirleri üzerinden kimsenin tartışması yok… Topa hakim olmak istiyor, rakibe baskı yapıp özellikle kanatlardan golü zorluyor.
"MOURINHO DAHA TERCÜMANDI"
Geçmiş kariyerindeki takımlar da onu bu özellikleri için göreve getirdiler. Şöyle düşünelim; Tedesco'nun Bayern'e 3 atıp, Leipzig'le kupa kazandığı yaşta (37) Mourinho daha Barcelona'da tercümandı. Önü çok açık olan hırslı ve arayan bir teknik adam. 3 ülkede çalışmış olması onun iletişimle ilgili tecrübelerini de yukarı taşımıştır.
Herkesin aklındaki 'Fenerbahçe gibi oynayan takım'ı oluşturmak için göreve geldiğinin de farkında. Yanına da sigorta olarak Gökhan Gönül konuldu. Umarım bu görev için onun onayı da alınmıştır.
