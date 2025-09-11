FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Domenico Tedesco ve Jose Mourinho kıyaslaması!

"MOURINHO DAHA TERCÜMANDI" Geçmiş kariyerindeki takımlar da onu bu özellikleri için göreve getirdiler. Şöyle düşünelim; Tedesco'nun Bayern'e 3 atıp, Leipzig'le kupa kazandığı yaşta (37) Mourinho daha Barcelona'da tercümandı. Önü çok açık olan hırslı ve arayan bir teknik adam. 3 ülkede çalışmış olması onun iletişimle ilgili tecrübelerini de yukarı taşımıştır.