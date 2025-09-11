CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Domenico Tedesco ve Jose Mourinho kıyaslaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Domenico Tedesco ve Jose Mourinho kıyaslaması!

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Domenico Tedesco'yu getirdi. 39 yaşındaki teknik adamın sarı lacivertlilere ne katacağı hakkında değerlendirme yapan Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Tedesco ve Mourinho hakkında çarpıcı bir yorum yaptı. İşte Gürcan Bilgiç'in yazısı... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 10:08
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Domenico Tedesco ve Jose Mourinho kıyaslaması!

Genç teknik adamın oynattığı oyun ya da fikirleri üzerinden kimsenin tartışması yok… Topa hakim olmak istiyor, rakibe baskı yapıp özellikle kanatlardan golü zorluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Domenico Tedesco ve Jose Mourinho kıyaslaması!

"MOURINHO DAHA TERCÜMANDI"

Geçmiş kariyerindeki takımlar da onu bu özellikleri için göreve getirdiler. Şöyle düşünelim; Tedesco'nun Bayern'e 3 atıp, Leipzig'le kupa kazandığı yaşta (37) Mourinho daha Barcelona'da tercümandı. Önü çok açık olan hırslı ve arayan bir teknik adam. 3 ülkede çalışmış olması onun iletişimle ilgili tecrübelerini de yukarı taşımıştır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Domenico Tedesco ve Jose Mourinho kıyaslaması!

Herkesin aklındaki 'Fenerbahçe gibi oynayan takım'ı oluşturmak için göreve geldiğinin de farkında. Yanına da sigorta olarak Gökhan Gönül konuldu. Umarım bu görev için onun onayı da alınmıştır.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Domenico Tedesco ve Jose Mourinho kıyaslaması!

Çünkü yabancı hocalar, yönetim tarafından tayin edilen Türk yardımcılara genelde 'casus' muamelesi yaparlar. Bu ikilinin birbirleri için çalıştıklarına birbirlerini ikna etmeleri gerekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Domenico Tedesco ve Jose Mourinho kıyaslaması!

Seri maçlarla takımın başına geçecek olması da bir avantaj. Bunu doğru değerlendirmesi gerekiyor. İstanbul dışına çıkmayacaklar ve oyuncu grubuyla daha çok vakit geçirme şansları olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Domenico Tedesco ve Jose Mourinho kıyaslaması!

Takım, genetiğini G.Birliği maçında aldığı galibiyetle göstermişti. Tedesco, akıllıysa Amerika'yı keşfetmeye kalkmaz.

Osimhen'den büyük fedakarlık!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Tedesco Fenerbahçe’ye ne katar? SABAH Spor yazarları, deneyimli teknik adamı analiz etti...
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kenan Tekdağ evinden alındı Kemal Can firari
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı
F.Bahçe'de gündemi sarsacak iddia!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
12 Dev Adam'ın EuroBasket final hedefi! 12 Dev Adam'ın EuroBasket final hedefi! 09:37
Osimhen'den büyük fedakarlık! Osimhen'den büyük fedakarlık! 09:36
Yunanistan-Türkiye yarı final maçı detayları! Yunanistan-Türkiye yarı final maçı detayları! 09:17
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı 09:03
Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! 00:17
Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket! Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket! 00:17
Daha Eski
Fatih Terim için milli takım iddiası! Fatih Terim için milli takım iddiası! 00:17
Beşiktaş o isimle nikah tazeledi! Beşiktaş o isimle nikah tazeledi! 00:17
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! 00:17
Tedesco ile ilgili bilinmeyen gerçek! Tedesco ile ilgili bilinmeyen gerçek! 00:16
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Diatta kapışması! Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Diatta kapışması! 00:16
Yeni transferler Trabzonspor maçında oynayacak mı? Yeni transferler Trabzonspor maçında oynayacak mı? 00:16