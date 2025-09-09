Fenerbahçe'de merakla beklenen buluşma gerçekleşti! Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiren antrenman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.
Milli takımlarında süre olan oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Sarı-lacivertliler, çarşamba günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
