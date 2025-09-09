CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de merakla beklenen buluşma gerçekleşti! Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu...

Fenerbahçe'de merakla beklenen buluşma gerçekleşti! Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Kerem Aktürkoğlu, ilk idmanına çıktı. Milli futbolcu, Galatasaray forması giydiği dönemde tartışma yaşadığı Mert Hakan Yandaş ile bir araya geldi. İşte o kareler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 14:35
Fenerbahçe'de merakla beklenen buluşma gerçekleşti! Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de merakla beklenen buluşma gerçekleşti! Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu...

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiren antrenman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe'de merakla beklenen buluşma gerçekleşti! Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu...

Milli takımlarında süre olan oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Sarı-lacivertliler, çarşamba günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Fenerbahçe'de merakla beklenen buluşma gerçekleşti! Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu...

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu ise antrenmandan önce tesislerimizi gezerek takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Fenerbahçe'de merakla beklenen buluşma gerçekleşti! Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu...

Milli oyuncu, yeni takım arkadaşı ve takım kaptanı Mert Hakan Yandaş ile de bir araya geldi.

Fenerbahçe'de merakla beklenen buluşma gerçekleşti! Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu...

İki futbolcu, 2023/24 sezonunda RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yaşadıkları tartışmayla gündem olmuştu.

Fenerbahçe'de merakla beklenen buluşma gerçekleşti! Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu...

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda ikili arasındaki diyaloga da yer verildi. İşte iki futbolcu arasında konuşulanlar:

Mert Hakan Yandaş: "Sen ben yok, Fenerbahçe var artık. Allah utandırmasın."

Kerem Aktürkoğlu: "Allah Razı olsun."

Mert Hakan Yandaş: "Kazasız belasız."

Kerem Aktürkoğlu: "Amin."

Osimhen sahalara ne zaman dönecek?
