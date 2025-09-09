Fenerbahçe Alexander Djiku’nun ayrılığını resmen açıkladı! İşte yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe Kulübü, Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun Rusya ekibi Spartak Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku'nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz." denildi.

Fenerbahçe'nin 2023 yılında 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 38 maçta forma giydi.

Rusya ekibi stoper oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.