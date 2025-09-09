Fenerbahçe Alexander Djiku’nun ayrılığını resmen açıkladı! İşte yeni takımı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Ganalı stoper oyuncusu Alexander Djiku’nun Spartak Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 11:06 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 11:22
Fenerbahçe Kulübü, Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun Rusya ekibi Spartak Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku'nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz." denildi.

Fenerbahçe'nin 2023 yılında 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 38 maçta forma giydi.

Rusya ekibi stoper oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

