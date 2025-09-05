İşte Asensio transferinin perde arkası! Fenerbahçe'ye gelmesinin nedeni...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çeken Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Marco Asensio oldu. İspanyol basını, yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takıma transfer olma sebebini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 11:58
Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kadrosuna kattığı isimlerle dünya çapında manşetleri süsledi.

Çok sayıda yıldız futbolcuyu renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en dikkat çeken transferlerinden biriyse Marco Asensio oldu.

Sarı-lacivertliler, uzun süredir transfer gündemine yer alan İspanyol yıldızda mutlu sona ulaştı.

Kanarya, PSG'den transfer ettiği 29 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin Asensio transferi büyük yankı uyandırırken, İspanyol basınında yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir haber yayınlandı.

Marca, Marco Asensio'nun sarı-lacivertli takıma transfer olma sebebini açıkladı.

Haberde 29 yaşındaki yıldızın 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı ile mücadele edebilmek için Fenerbahçe'yi tercih ettiği belirtildi.

Asensio'nun Suudi Arabistan ve Katar'dan daha yüksek maaş teklifi almasına rağmen bu teklifleri reddettiği, rekabetçi bir ortamda ve en üst seviyede mücadele etmek için sarı-lacivertlilere transfer olduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca Marco Asensio'nun milli takıma dönebilmesi için Fenerbahçe'de harika bir sezon geçirmesi gerektiğini bildiği kaydedildi.

Asensio'nun geleceği için farklı bir yol seçtiği aktarılırken, 29 yaşındaki futbolcunun rekabet etmek, taraftar tutkusunu hissetmek ve kendini uluslararası arenada yeniden ön plana çıkarmak için Fenerbahçe'ye imza attığı yazıldı.

