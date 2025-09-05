İşte Asensio transferinin perde arkası! Fenerbahçe'ye gelmesinin nedeni...

Haberde 29 yaşındaki yıldızın 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı ile mücadele edebilmek için Fenerbahçe'yi tercih ettiği belirtildi.

Asensio'nun Suudi Arabistan ve Katar'dan daha yüksek maaş teklifi almasına rağmen bu teklifleri reddettiği, rekabetçi bir ortamda ve en üst seviyede mücadele etmek için sarı-lacivertlilere transfer olduğu aktarıldı.