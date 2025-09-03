CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Rekor transfer Kerem

Rekor transfer Kerem

Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki en pahalı transfer oldu. Bu transfer için Portekiz kulübüne 22 milyon 500 euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıklayan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi. Kerem Aktürkoğlu transferi öncesinde, sarı-lacivertlilerin en fazla bonservis bedeli ödediği futbolcu, 19 milyon 500 bin euroluk bedelle Faslı forvet Youssef En-Nesyri olmuştu. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin bir yerli futbolcuya ödediği en fazla bonservis bedeli de ödendi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
Rekor transfer Kerem
Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki en pahalı transfer oldu. Bu transfer için Portekiz kulübüne 22 milyon 500 euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıklayan Fenerbahçe, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi. Kerem Aktürkoğlu transferi öncesinde, sarı-lacivertlilerin en fazla bonservis bedeli ödediği futbolcu, 19 milyon 500 bin euroluk bedelle Faslı forvet Youssef En-Nesyri olmuştu. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin bir yerli futbolcuya ödediği en fazla bonservis bedeli de ödendi
