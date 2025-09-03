Edin Terzic’ten sürpriz karar! Fenerbahçe’nin hoca adayları arasındaydı

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında adı geçen Alman çalıştırıcı Edin Terzic ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Terzic, Almanya'nın önde gelen televizyon kanallarından RTL ile anlaşma sağladı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından teknik direktörlük için birçok isim gündeme gelmişti.
Bu adaylardan biri olan Edin Terzic hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
Alman basınında yer alan habere göre Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü Edin Terzic, farklı bir kulvarda sahne alacak. Bild'in aktardığı bilgilere göre Terzic, Alman RTL kanalıyla anlaşma sağladı ve futbol yorumculuğuna adım atacak.
Terzic, yeni görevine pazar günü başlayacak. Köln'de oynanacak Almanya – Kuzey İrlanda karşılaşmasında yorumculuk yapacak olan 42 yaşındaki teknik adam, bundan sonra ekranlarda futbolseverlerin karşısına çıkacak.