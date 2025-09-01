CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Oosterwolde için transfer baskısı! Yeni teklif yolda

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Oosterwolde için transfer baskısı! Yeni teklif yolda

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Jayden Oosterwolde için İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United yeniden devreye girdi. Daha önce yaptığı teklifi sarı-lacivertli yönetim tarafından reddedilen İngiliz kulübü, Hollandalı futbolcu için bu kez daha yüksek bir teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 14:09
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Oosterwolde için transfer baskısı! Yeni teklif yolda

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek puanını 7'ye yükselten Fenerbahçe, transferde hareketli günler yaşıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Oosterwolde için transfer baskısı! Yeni teklif yolda

Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio transferleriyle kadrosunu güçlendirirken mevcut oyunculara da Avrupa'dan yoğun ilgi geliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Oosterwolde için transfer baskısı! Yeni teklif yolda

Son dönemde adı İngiltere Premier Lig ekipleriyle anılan Jayden Oosterwolde için yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Oosterwolde için transfer baskısı! Yeni teklif yolda

Daha önce West Ham United'ın yaptığı ilk teklif Fenerbahçe yönetimi tarafından reddedilmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Oosterwolde için transfer baskısı! Yeni teklif yolda

Ancak TRT Spor'un aktardığı habere göre West Ham, Hollandalı sol bek için ısrarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Oosterwolde için transfer baskısı! Yeni teklif yolda

Londra ekibinin gün içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını yeniden çalacağı ve teklifini yükseltmeye hazırlandığı ifade edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Oosterwolde için transfer baskısı! Yeni teklif yolda

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 14 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Oosterwolde, bu karşılaşmalarda 6 kez sarı kart görmüştü.

Reklam
Estonya-Türkiye | CANLI İZLE
DİĞER
Fenerbahçe, Ederson’da geri sayıma geçti! İşte Manchester City’ye ödenecek bonservis ücreti
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!
G.Saray'dan Restes'e teklif
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da ibre Martinez'e döndü! G.Saray'da ibre Martinez'e döndü! 14:48
G.Saray'dan Restes'e teklif G.Saray'dan Restes'e teklif 14:33
Zaniolo'nun ayrılığında olumsuz gelişme! Zaniolo'nun ayrılığında olumsuz gelişme! 14:29
Oosterwolde için transfer baskısı! Oosterwolde için transfer baskısı! 14:08
Bissouma'dan G.Saray'a kötü haber! Bissouma'dan G.Saray'a kötü haber! 13:54
Ümi Milli Takımı aday kadrosunda değişiklik! Ümi Milli Takımı aday kadrosunda değişiklik! 13:47
Daha Eski
Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi 2 ay sürdü! Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi 2 ay sürdü! 13:21
Beşiktaş ayrılığı TFF'ye bildirdi! Beşiktaş ayrılığı TFF'ye bildirdi! 13:15
Vaclav Cerny Beşiktaş’ta! Vaclav Cerny Beşiktaş’ta! 13:01
Estonya-Türkiye | CANLI İZLE Estonya-Türkiye | CANLI İZLE 12:56
Edon Zhegrova Juventus’ta Edon Zhegrova Juventus’ta 12:25
Beşiktaş’ın Sancho hayaline engel! Beşiktaş’ın Sancho hayaline engel! 12:16