TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’ye Oosterwolde için transfer baskısı! Yeni teklif yolda

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek puanını 7'ye yükselten Fenerbahçe, transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio transferleriyle kadrosunu güçlendirirken mevcut oyunculara da Avrupa'dan yoğun ilgi geliyor. Son dönemde adı İngiltere Premier Lig ekipleriyle anılan Jayden Oosterwolde için yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce West Ham United'ın yaptığı ilk teklif Fenerbahçe yönetimi tarafından reddedilmişti. Ancak TRT Spor'un aktardığı habere göre West Ham, Hollandalı sol bek için ısrarını sürdürüyor. Londra ekibinin gün içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını yeniden çalacağı ve teklifini yükseltmeye hazırlandığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 14 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Oosterwolde, bu karşılaşmalarda 6 kez sarı kart görmüştü.