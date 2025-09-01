Mourinho, Fenerbahçe'ye getirecekti, yeni takımı belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Topçular'ın teknik direktörü Mikel Arteta'nın takımda düşünmediği isimlerden biri olan Zinchenko, 2026'da sona erecek sözleşmesinin sonuna kadar Arsenal'da kalmayı ve serbest oyuncu olarak ayrılmayı düşünüyordu ancak transferde flaş bir gelişme yaşandı.

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğü sırasında 6 numara olarak kadroya dahil etmek istediği ve yönetimin de kulübü Arsenal'e şartlarını sorduğu Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zinchenko'dan sarı lacivertli ekibe kötü haber geldi.

Arsenal'ın 15 milyon euro bonservis beklediği Zinchenko için sarı lacivertli ekip Ağustos ayının ortalarında harekete geçmiş ve resmi transfer görüşmelerini başlatmıştı.

Fenerbahçe Kulübü kısa süre önce Devin Özbek'i Zinchenko'nun transferi için tekrar Ada'ya göndermiş, Özbek de Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta'yla bir görüşme gerçekleştirmişti.

The Athletic'in haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Zinchenko transferini bitirdi.

Haberde, Nottingham Forest'ın yıldız ismi sezon sonuna kadar kiralayacağı ve transferi resmileştirmek için gerekli belgeleri yetiştirmeye çalıştığı yazıldı.