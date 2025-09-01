FENERBAHÇE HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan olay Mourinho sözleri! "Hocalığı bitmiş bir adam..."

"Önce şunu söyleyelim; Jose Mourinho adam değilmiş, pedagojik formasyonu, takım üzerindeki etkisi ve hatta hocalığı bile bitmiş bir adammış…"

"Nasıl böyle iddialı konuşuyoruz, cevabı çok basit… Tüm oyuncuların yüzüne adeta kan gelmiş. Kölelikten kurtulmuş çocukların rahatlığında, coşkusunda oynadılar…"