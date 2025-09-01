Ederson bombası

Fenerbahçe transfer döneminin son günlerine girilirken dev bir operasyon başlattı. Sarı-lacivertliler, Manchester City'den kaleci Ederson transferinde mutlu sona yaklaştı. Başkan Ali Koç'un çalışmaları bizzat yönettiği ifade edildi. Aynı şekilde Futbol Direktörü Devin Özek de Ederson transferinde önemli rol oynadı. Brezilyalı kaleci Ederson için Manchester City'ye 15 milyon euroya kadar ulaşan bir teklif sunan sarılacivertliler, anlaşmaya çok yaklaştı. 32 yaşındaki Brezilyalı kaleciyle de görüşmeler olumlu sonuçlandı ve anlaşmaya varıldı. Brezilyalı eldiven ile 2028'e kadarsözleşme imzalanacak. Ederson da 8+2 milyon euro kazanacak. Fenerbahçe, Ederson transferini resmiyete dökerek Brezilyalı kaleciyi UEFA listesine yetiştirecek ve Avrupa Ligi maçlarında kulanabilecek.