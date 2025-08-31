CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a ne zaman gelecek? İşte son durum...

Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a ne zaman gelecek? İşte son durum...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati merak konusu oldu. İşte son durum...

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 12:21 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 14:42
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a ne zaman gelecek? İşte son durum...

Fenerbahçe, yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nu sabırsızlıkla bekliyor. Son olarak milli yıldızın İstanbul'a geliş saatiyle ilgili değişiklikler oldu.

A Spor'da yer alan haberde; "Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun uçuş planlamasıyla alakalı bir değişiklik söz konusu. Kerem'in bugün geç saatlerde de olsa İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Uçuş saati detayı netleştikten sonra paylaşacağız." ifadeleri yer aldı.

