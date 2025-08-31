Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a ne zaman gelecek? İşte son durum...

Fenerbahçe, yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nu sabırsızlıkla bekliyor. Son olarak milli yıldızın İstanbul'a geliş saatiyle ilgili değişiklikler oldu.
A Spor'da yer alan haberde; "Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun uçuş planlamasıyla alakalı bir değişiklik söz konusu. Kerem'in bugün geç saatlerde de olsa İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Uçuş saati detayı netleştikten sonra paylaşacağız." ifadeleri yer aldı.
💥 UÇUŞ PLANLAMASINDA DEĞİŞİKLİK! 🎙️ @ErdemAkbs: Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun uçuş planlamasıyla alakalı bir değişiklik söz konusu. Kerem'in bugün geç saatlerde de olsa İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Uçuş saati detayı netleştikten sonra paylaşacağız. pic.twitter.com/OY0YBgWWbX— A Spor (@aspor) August 31, 2025