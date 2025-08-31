Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a ne zaman gelecek? İşte son durum...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nu sabırsızlıkla bekliyor. Son olarak milli yıldızın İstanbul'a geliş saatiyle ilgili değişiklikler oldu.

A Spor'da yer alan haberde; "Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun uçuş planlamasıyla alakalı bir değişiklik söz konusu. Kerem'in bugün geç saatlerde de olsa İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Uçuş saati detayı netleştikten sonra paylaşacağız." ifadeleri yer aldı.