Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak milli yıldızın İstanbul'a geliş saati belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 12:21 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 12:48
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak milli yıldızın İstanbul'a geliş saati belli oldu.

A Spor'un haberine göre; futbolcu bugün 17.30'da İstanbul'da olacak.

İŞTE TÜM DETAYLAR:

