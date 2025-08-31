Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak milli yıldızın İstanbul'a geliş saati belli oldu.
A Spor'un haberine göre; futbolcu bugün 17.30'da İstanbul'da olacak.
İŞTE TÜM DETAYLAR:
🤝 FENERBAHÇE, KEREM AKTÜRKOĞLU'NA KAVUŞUYOR! 💥 @ErdemAkbs: Fenerbahçe'nin önümüzdeki 24 saat içerisinde Kerem Aktürkoğlu transferini resmi olarak duyurmasını bekliyoruz. Kerem, bugün 17.30 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacak. pic.twitter.com/fpx5rYPcct— A Spor (@aspor) August 31, 2025