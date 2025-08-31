CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle: Bazen mecburiyetler yaşanabiliyor

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle: Bazen mecburiyetler yaşanabiliyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Sarı lacivertlilerde teknik sorumlu Zeki Murat Göle, Fenerbahçe'nin profesyonelleri olarak her zaman hazır durumda olduklarını söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 18:25 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 18:49
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle: Bazen mecburiyetler yaşanabiliyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.

Sarı lacivertlilerde teknik sorumlu Zeki Murat Göle, Fenerbahçe'nin profesyonelleri olarak her zaman hazır durumda olduklarını söyledi.

Zeki Murat Göle: "Öncelikle normalde futbol için her zaman normal olan bir süreçteyiz. Zaman zaman mecburiyetler olabiliyor, yaşanabiliyor. Bunların dışında profesyoneller olarak, Fenerbahçe'nin profesyonelleri olarak her zaman hazırız. Takımla çalışmaları tamamladık ve maçı beklemeye başladık." ifadelerini kullandı.

