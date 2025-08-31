Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle: Bazen mecburiyetler yaşanabiliyor

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.

Sarı lacivertlilerde teknik sorumlu Zeki Murat Göle, Fenerbahçe'nin profesyonelleri olarak her zaman hazır durumda olduklarını söyledi.

Zeki Murat Göle: "Öncelikle normalde futbol için her zaman normal olan bir süreçteyiz. Zaman zaman mecburiyetler olabiliyor, yaşanabiliyor. Bunların dışında profesyoneller olarak, Fenerbahçe'nin profesyonelleri olarak her zaman hazırız. Takımla çalışmaları tamamladık ve maçı beklemeye başladık." ifadelerini kullandı.