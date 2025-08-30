CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık! Mourinho'dan sonra o da gidiyor

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık! Mourinho'dan sonra o da gidiyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o futbolcunun takımdan ayrılması söz konusu. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 11:13
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık! Mourinho'dan sonra o da gidiyor

Sarı-lacivertlilerde yaşadığı sakatlık sonrası yalnızca 5 maçta forma giyebilen Brezilyalı stoper, eleştirilerin odağı olmuştu. Yüksek maaşı nedeniyle ayrılığa sıcak bakmayan oyuncu için yönetim, kiralık formülünü devreye sokmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık! Mourinho'dan sonra o da gidiyor

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Diego Carlos için ayrılık süreci tamamlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık! Mourinho'dan sonra o da gidiyor

İtalyan basınından Matteo Moretto'nun haberine göre Serie A ekibi Como, Diego Carlos transferinde mutlu sona ulaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık! Mourinho'dan sonra o da gidiyor

Tarafların prensip anlaşmasına vardığı ve sürecin detaylarda çözüldüğü ifade edildi. Haberde, transferin Fenerbahçe ile kiralık sözleşme üzerinden tamamlandığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık! Mourinho'dan sonra o da gidiyor

Deneyimli savunmacının kısa süre içerisinde İtalya'ya giderek resmi imzaları atacağı aktarıldı. Diego Carlos'un gün içinde Como'ya ulaşması bekleniyor. Transferin resmiyet kazanmasıyla Fenerbahçe'nin maaş yükünden önemli ölçüde kurtulacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık! Mourinho'dan sonra o da gidiyor

İŞTE O HABER

