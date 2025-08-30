TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık! Mourinho'dan sonra o da gidiyor

Sarı-lacivertlilerde yaşadığı sakatlık sonrası yalnızca 5 maçta forma giyebilen Brezilyalı stoper, eleştirilerin odağı olmuştu. Yüksek maaşı nedeniyle ayrılığa sıcak bakmayan oyuncu için yönetim, kiralık formülünü devreye sokmuştu.
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Diego Carlos için ayrılık süreci tamamlanıyor.
İtalyan basınından Matteo Moretto'nun haberine göre Serie A ekibi Como, Diego Carlos transferinde mutlu sona ulaştı.
Tarafların prensip anlaşmasına vardığı ve sürecin detaylarda çözüldüğü ifade edildi. Haberde, transferin Fenerbahçe ile kiralık sözleşme üzerinden tamamlandığı belirtildi.
Deneyimli savunmacının kısa süre içerisinde İtalya'ya giderek resmi imzaları atacağı aktarıldı. Diego Carlos'un gün içinde Como'ya ulaşması bekleniyor. Transferin resmiyet kazanmasıyla Fenerbahçe'nin maaş yükünden önemli ölçüde kurtulacağı kaydedildi.