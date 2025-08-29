CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de camiadan büyük tepki! Jose Mourinho aynı hatayı iki kez yaptı

Fenerbahçe'de camiadan büyük tepki! Jose Mourinho aynı hatayı iki kez yaptı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kısa süre içinde iki defa tekrarladığı o hata sarı lacivertlilerin gündemine damga vurdu. Peki, Portekizli'nin kendisiyle çeliştiği hareket ne oldu? Farkında olduğunu söylemesine rağmen taraftarların ve camianın büyük tepkisini nasıl aldı? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de camiadan büyük tepki! Jose Mourinho aynı hatayı iki kez yaptı

Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'de geçirdi. Sarı-lacivertliler, burada Portimonense, Leiria, Al-Ittihad ve Benfica ile hazırlık maçı oynadı. Bu dört karşılaşmanın üçünü kazanırken sadece Benfica'ya yenildi.

Fenerbahçe'de camiadan büyük tepki! Jose Mourinho aynı hatayı iki kez yaptı

"ÇALIŞMAMIŞTIK" DEMİŞTİ

Maç sonu duran toptan yenilen golün sorulması üzerine Jose Mourinho, "Duran toptan yediğimiz golü önemsemedim çünkü bu konuyu henüz çalışmamıştık; bu yüzden bu gole takılmadım" yanıtını vermişti. İki kulüp tam 1 ay sonra Luz Stadı'nda bu kez Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında karşılaştı.

Fenerbahçe'de camiadan büyük tepki! Jose Mourinho aynı hatayı iki kez yaptı

POZİSYONLAR DURAN TOPLARDAN GELDİ

Benfica, bu maçta da duran toplardan pozisyon buldu, üstelik iki gol buldu ama iptal edildi. Mourinho, maç sonu, "Benfica, iptal olan iki golü ve çoğu pozisyonunu duran toplardan buldu" değerlendirmesini yaptı.

Fenerbahçe'de camiadan büyük tepki! Jose Mourinho aynı hatayı iki kez yaptı

1 AY İÇİNDE İKİ DEFA KENDİSİYLE ÇELİŞTİ

1 ay önce duran top çalışmadıklarını belirten ancak 1 ay sonra ise duran toptan pozisyon veren Fenerbahçe'de Mourinho'nun açıklamalarına taraftarlardan ve camiadan da tepki yağdı. Portekizli teknik adam, 1 ay içindeki iki açıklamasında kendisiyle çelişti.

