Fenerbahçe Avrupa Ligi kurası CANLI İZLE | Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Benfica'ya deplasmanda 1-0 yenildi ve Devler Ligi'ne veda etti. Bu mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılırken yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek olan Fenerbahçe'nin rakipleri kura çekiminin ardından netlik kazanacak. Peki Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olacağı Avrupa Ligi kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, her torbadan ikişer takımla eşleşecek ve lig aşamasında toplam 8 maça çıkacak. Sarı-lacivertliler lig aşamasında evinde 4, deplasmanda 4 maça çıkacak. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlaması halinde Fenerbahçe direkt son 16 turuna kalacak. Sarı-lacivertliler, 16 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.