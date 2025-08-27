TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Geny Catamo'ya dev teklif! İşte önerilen bonservis bedeli

Kanat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe için Portekiz'den ardı ardına iddialar gelmeye devam ediyor. A Bola'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Sporting Lizbon'un Mozambikli oyuncusu Geny Catamo'yu gözüne kestirdi ve Portekiz ekibine tam 20 milyon euroluk teklifte bulundu.
Haberin içeriğinde ise; Lizbon temsilcisinin bu teklifi kabul etmediği ve Fenerbahçe'den 25 milyon euro istediği bilgisi yer aldı.Teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinde yer alan 24 yaşındaki oyuncu için bugün Sporting'li yetkililerle yüz yüze bir görüşme yapılacak.
Yapılacak bu toplantının ardından transfer netleşecek. Fenerbahçe'nin 20 milyon euronun yanı sıra bu görüşmede birtakım bonuslar da önereceği gelen bilgiler arasında... Sarı-lacivertli yönetim, bu transferi bugün sonuçlandıramazsa; alternatif isimlere yönelecek. Listede Premier Lig'den isimler var.
