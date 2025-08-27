CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Geny Catamo'ya dev teklif! İşte önerilen bonservis bedeli

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Geny Catamo'ya dev teklif! İşte önerilen bonservis bedeli

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe, kanat transferi için gözünü Portekiz'e çevirdi. Sarı-lacivertliler, Sporting Lizbon'un Mozambikli yıldızı Geny Catamo için resmi teklifini iletti. İşte Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcu için önerdiği o dev rakam… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Geny Catamo'ya dev teklif! İşte önerilen bonservis bedeli

Kanat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe için Portekiz'den ardı ardına iddialar gelmeye devam ediyor. A Bola'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Sporting Lizbon'un Mozambikli oyuncusu Geny Catamo'yu gözüne kestirdi ve Portekiz ekibine tam 20 milyon euroluk teklifte bulundu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Geny Catamo'ya dev teklif! İşte önerilen bonservis bedeli

Haberin içeriğinde ise; Lizbon temsilcisinin bu teklifi kabul etmediği ve Fenerbahçe'den 25 milyon euro istediği bilgisi yer aldı.Teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinde yer alan 24 yaşındaki oyuncu için bugün Sporting'li yetkililerle yüz yüze bir görüşme yapılacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Geny Catamo'ya dev teklif! İşte önerilen bonservis bedeli

Yapılacak bu toplantının ardından transfer netleşecek. Fenerbahçe'nin 20 milyon euronun yanı sıra bu görüşmede birtakım bonuslar da önereceği gelen bilgiler arasında... Sarı-lacivertli yönetim, bu transferi bugün sonuçlandıramazsa; alternatif isimlere yönelecek. Listede Premier Lig'den isimler var.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Geny Catamo'ya dev teklif! İşte önerilen bonservis bedeli

24 yaşındaki Mozambikli kanat oyuncusunun Sporting ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Transfermarkt verilerine göre 15 milyon Euro değeri bulunuyor.

