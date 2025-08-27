Kerem İnşallah gelecek

Fenerbahçeli yönetici Hamdi Akın, Benfica maçı öncesinde konuştu ve "İnşallah güzel bir sorun olur. Taraftar çok iştahlı. Kolay olmuyor transfer yapmak. Yavaş yavaş transferler geliyor. Benfica'yı rahatlıkla geçebiliriz. Çokta önemli bir takım değil. İnşallah Kerem Aktürkoğlu gelecek. Benfica'yı çok rahatlıkla eleyebiliriz. Ne var ki? Benfica'yı burada gördünüz işte. Çok da önemli bir takım değil" dedi.