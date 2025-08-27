CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kazanmaya geldik

Kazanmaya geldik

Jose Mourinho, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi ve “Ne olursa olsun. Kazanmak için oynayacağız. Bunun için buraya geldik” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Kazanmaya geldik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Benfica maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğinin altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "Benifca çok güçlü bir takım ve Şampiyonlar Ligi'nde en fazla yer alan takımlardan biri. İlk maç 0-0 bitti ve şanslar hala eşit. İki takımın da turu geçme ihtimali %50- 50... Ne olursa olsun. Kazanmak için oynayacağız. Bunun için buraya geldik. Oyun planımızı hazırladık. Oyuncularıma güveniyorum. Kalitemizi sahaya yansıtarak turu atlayan taraf biz olmak istiyoruz. Ancak bu çok zor olacak. Plana sadık kalırsak, bunu başarabiliriz" diye konuştu.

