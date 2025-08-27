Bruno Lage'dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda ettiği karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Lage, "Transferin kapanmasına kadar kalması gerekecektir. Kendisi ya da başka bir futbolcumuz için teklif gelmediği sürece mevcut futbolcularımız takımda kalacaktır. Bu konuyla yönetim ilgileniyor" İfadelerini kullandı.