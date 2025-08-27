CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Bruno Lage'dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Bruno Lage'dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda ettiği karşılaşmanın ardından Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 01:32
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bruno Lage'dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda ettiği karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Lage, "Transferin kapanmasına kadar kalması gerekecektir. Kendisi ya da başka bir futbolcumuz için teklif gelmediği sürece mevcut futbolcularımız takımda kalacaktır. Bu konuyla yönetim ilgileniyor" İfadelerini kullandı.

Wilfried Singo İstanbul'da!
Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz
DİĞER
İzmir’in çilesi bitmiyor! Su yok, yol yok ama kahkaha yogası var!
"Büyük gün" geldi! Başkan Erdoğan açıkladı: Bağımsızlığın yeni safhası Çelik Kubbe envantere alındı
İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri! İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri! 00:27
Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz 00:25
F.Bahçe'ye Jhon Duran şoku! F.Bahçe'ye Jhon Duran şoku! 00:14
Cerny’den Beşiktaş'ı heyecanlandıran hareket! Cerny’den Beşiktaş'ı heyecanlandıran hareket! 00:13
F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! 00:00
F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı! F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı! 23:51
Daha Eski
F.Bahçe gole çok yaklaştı! F.Bahçe gole çok yaklaştı! 23:42
Melo'dan Kerem sevinci! Melo'dan Kerem sevinci! 23:37
G.Saray'dan uçak paylaşımı geldi! Singo... G.Saray'dan uçak paylaşımı geldi! Singo... 23:02
Kerem gol attı ama sevinmedi! Kerem gol attı ama sevinmedi! 22:45
Benfica-F.Bahçe maçında 2. kez iptal kararı! Benfica-F.Bahçe maçında 2. kez iptal kararı! 22:41
Benfica-F.Bahçe maçında ofsayt kararı! Benfica-F.Bahçe maçında ofsayt kararı! 22:22