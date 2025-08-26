TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin Oleksandr Zinchenko aşkı sürüyor! Yeni teklif yapıldı

Sarı lacivertliler, Ukraynalı yıldız için tekrardan harekete geçti. Fenerbahçe, Oleksandr Zinchenko için Ada'ya çıkarma yaptı. Arsenal'le bir kez daha masaya oturan sarı-lacivertliler, teklifini iletti Ancak Topçular, daha fazlasını istedi. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Edson Alvarez'i kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren Fenerbahçe, hücum yönü yüksek bir ismi daha transfer etmek istiyor. Marco Asensio, Andreas Pereira gibi oyuncularla görüşmeler devam ederken, sarı-lacivertliler, eski göz ağrısı Oleksandr Zinchenko için de yeniden çalışma başlattı.
Geçtiğimiz aylarda Ukraynalı oyuncu icin Arsenal'le görüşen Fenerbahçe yönetimi uzlaşma sağlanamayınca masadan kalkmıştı. Ancak transfer komitesi, Oleksandr Zinchenko defterini dun itibarıyla tekrardan açtı.
MOURİNHO ÇOK İSTİYOR Futbol Direktoru Devin Özek'in Arsenal'li yetkililerle Zinchenko için yeniden irtibata gectiği ortaya cıktı. İngiliz basını da bu transfer goruşmelerini doğruladı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Team Talk'ın haberine gore; Fenerbahce, Ukraynalı oyuncu icin son olarak 10 milyon euro bonservis teklif etti. Ancak Arsenal oyuncusu icin 15 milyon euro talep etti.
Haberde; taraflar arasında goruşmelerin devam ettiği ve bu hafta icinde bu transferin netleşeceği bilgisi paylaşıldı. Teknik direktor Mourinho'nun Zinchenko da ısrarcı olmasından dolayı yeniden goruşmelerin başladığı vurgulandı.
23 MAÇA ÇIKTI Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor. Ukraynalı, geçen sezon 23 maçta 1, gol attı, 1 de asist yaptı.