TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic gerçeği! İtalyan menajer açıkladı

İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan Dusan Vlahovic ile ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. İtalyan menajer, sarı lacivertliler ile Sırp santrfor arasındaki transfer sürecini aktardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika FB spor haberleri
Geçtiğimiz sezonun devre arasında santrfor transferi için büyük bir isme yönelen Fenerbahçe, Dusan Vlahovic'i gündemine almıştı. Gerçekleşmemesi üzerine rafa kalkan transferin perde arkası gün yüzüne çıktı.
Adı yaz transfer döneminde Milan ile anılan Dusan Vlahovic için İtalyan basınına açıklamalarda bulunan bir menajer, "Vlahovic, Milan için mali olarak fazla külfetli bir operasyon olur, çünkü Milan'ın ona önerebileceği maksimum maaş yıllık 6 milyon euro. Ayrıca menajerlerine ödenmesi gereken 15 milyon euroluk yüksek bir komisyon da var. Bu nedenle transferin gerçekleşmesi çok zor görünüyor."
"Sırp oyuncu için İtalya'da başka bir alternatif göremiyorum ve yurtdışından da şu ana kadar ciddi bir ilgi gelmedi, yalnızca Mourinho'nun Fenerbahçe'sinden gelen hafif bir yoklama var; ama bu kulüp de Vlahovic'in ilgisini çekmiyor." ifadelerini kullandı.
