TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Dusan Vlahovic gerçeği! İtalyan menajer açıkladı

Adı yaz transfer döneminde Milan ile anılan Dusan Vlahovic için İtalyan basınına açıklamalarda bulunan bir menajer, "Vlahovic, Milan için mali olarak fazla külfetli bir operasyon olur, çünkü Milan'ın ona önerebileceği maksimum maaş yıllık 6 milyon euro. Ayrıca menajerlerine ödenmesi gereken 15 milyon euroluk yüksek bir komisyon da var. Bu nedenle transferin gerçekleşmesi çok zor görünüyor."