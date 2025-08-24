CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk golcü! Alvarez'in ardından bir Meksikalı daha

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk golcü! Alvarez'in ardından bir Meksikalı daha

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler son olarak Edson Alvarez'i kadrosuna katarken Meksikalı bir isim için daha hamlede bulunacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk golcü! Alvarez'in ardından bir Meksikalı daha

Kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Nelsson Semedo, Dorgeles Nene ve son olarak Edson Alvarez'i katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bu kez gözünü Milan'ın Meksikalı golcüsüne çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk golcü! Alvarez'in ardından bir Meksikalı daha

Sabah'ın Foot Mercato'dan derlediği habere göre, sarı-lacivertliler Santiago Gimenez'in durumunu yakından takip ediyor. Meksikalı oyuncuya Premier Lig ekiplerinin de ilgisi olduğu belirtildi. İtalyan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki golcünün piyasa değeri 30 milyon Euro seviyesinde.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk golcü! Alvarez'in ardından bir Meksikalı daha

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Feyenoord'dan Milan'a transfer olan Gimenez, iki takımda toplam 38 maçta forma giydi ve 22 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Brezilya ekibi Botafogo'nun kalecisi John Victor'un menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere önerildiği öne sürüldü.

