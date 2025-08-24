TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk golcü! Alvarez'in ardından bir Meksikalı daha

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Sabah'ın Foot Mercato'dan derlediği habere göre, sarı-lacivertliler Santiago Gimenez'in durumunu yakından takip ediyor. Meksikalı oyuncuya Premier Lig ekiplerinin de ilgisi olduğu belirtildi. İtalyan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki golcünün piyasa değeri 30 milyon Euro seviyesinde.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Feyenoord'dan Milan'a transfer olan Gimenez, iki takımda toplam 38 maçta forma giydi ve 22 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Brezilya ekibi Botafogo'nun kalecisi John Victor'un menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere önerildiği öne sürüldü.
