TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk golcü! Alvarez'in ardından bir Meksikalı daha

Kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Nelsson Semedo, Dorgeles Nene ve son olarak Edson Alvarez'i katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bu kez gözünü Milan'ın Meksikalı golcüsüne çevirdi.