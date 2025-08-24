TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic takibi! 'Osimhen formülü uygulanacak'

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi hedeflerinden Dusan Vlahovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalyan basını, Sırp golcüye talip olan takımları açıklarken sarı lacivertlilere dikkat çekti ve transferi 'Osimhen formülüyle' bitirebilecekleri vurgulandı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 14:33
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Juventus'tan ayrılması beklenen Dusan Vlahovic ile ilgili İspanyol basınında servis edilen bir haber, yıldız golcünün Fenerbahçe'ye transfer iddialarını yeniden alevlendirerek taraftarları heyecanlandırdı.

Haberde AC Milan'ın Vlahovic için takibini sürdürdüğü vurgulandı. Öte yandan teknik direktör Massimiliano Allegri'nin Bayer Leverkusen'den transferi tamamlanmak üzere olan Victor Boniface ile birlikte Sırp oyuncuyu da renklerine bağlayarak takımın hücum hattını ön plana çıkarmak istediği aktarıldı.

Milan'ın hem oyuncu hem de Juventus tarafı ile temasları devam ederken transferin önündeki mali engel dikkat çekti. Yüksek maaşı sebebiyle (12 milyon Euro) halihazırda zorlayıcı bir hedef olan Vlahovic için Juve yönetimi 25 milyon Euro talep etti.

Milan'ın oyuncuları için uyguladığı sezonluk 5 milyon Euro net maaş sınırı sebebi ile taraflar arasındaki müzakereler tıkanma noktasına geldi. Bu doğrultuda belirsizlik sürmeye devam ederken Fenerbahçe'nin de Vlahovic'ten vazgeçmediği açıklandı.

OSIMHEN FORMÜLÜ İZLENECEK

Haberde Kadıköy yönetiminin 12 Eylül tarihine kadar fırsat kollayacağı, 'Türk ekibi, Vlahovic'i kiralık olarak kadrosuna katmak için Galatasaray'ın Victor Osimhen formülünü uygulamayı planlıyor.' sözleri ile ifade edildi.

Bu doğrultuda yaz transfer döneminde sona yaklaşılması ile birlikte Juventus, oyuncunun maaş yükünden kurtulmak için gelen kiralama tekliflerini değerlendirmeye alabilir. Vlahovic'in Serie A ekibi ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.

