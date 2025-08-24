TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Dusan Vlahovic takibi! 'Osimhen formülü uygulanacak'

Haberde AC Milan'ın Vlahovic için takibini sürdürdüğü vurgulandı. Öte yandan teknik direktör Massimiliano Allegri'nin Bayer Leverkusen'den transferi tamamlanmak üzere olan Victor Boniface ile birlikte Sırp oyuncuyu da renklerine bağlayarak takımın hücum hattını ön plana çıkarmak istediği aktarıldı.

Milan'ın hem oyuncu hem de Juventus tarafı ile temasları devam ederken transferin önündeki mali engel dikkat çekti. Yüksek maaşı sebebiyle (12 milyon Euro) halihazırda zorlayıcı bir hedef olan Vlahovic için Juve yönetimi 25 milyon Euro talep etti.