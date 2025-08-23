Yapay zeka açıkladı: Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimali...

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Benfica'ya konuk olacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu deplasmanda tur bileti arayacak. Kritik karşılaşma öncesi yapay zeka, eşleşmeden galip ayrılacağını öngördüğü tarafı açıklarken her iki takımın da dev turnuvada ne kadar ilerleyebileceklerini değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:15 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:20
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, Kadıköy'de golsüz eşitlik ile sonuçlanan maçın ardından zorlu Portekiz deplasmanında rövanş mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertliler bu turu geçerek gruplara kalmayı ve tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho yönetiminde Devler Ligi'nde gidebildikleri kadar ileri gitmeyi hedefliyor.

Taraftarlar heyecanla eşleşmenin rövanş maçını beklerken yapay zeka, her iki takımın da bu turu geçme ihtimalini ve turnuvada ne kadar ilerleyebileceklerini değerlendirdi.

BENFICA SAHASINDA AVANTAJLI

İç saha avantajı, Şampiyonlar Ligi tecrübesi, kadro derinliği ve istikrar faktörleri ile Benfica'ya dikkat çeken yapay zeka, Portekiz ekibinin turu geçme ihtimalini %60 olarak belirledi.

F.BAHÇE SÜRPRİZ YAPABİLİR

Öte yandan temsilcimiz Fenerbahçe'nin savunma direnci, kontra atak potansiyeli ve motivasyonu ile sürpriz yapmaya hazır taraf olduğuna işaret edildi. Turu geçme oranının ise %40 olduğu aktarıldı.

İLK GOL BELİRLEYİCİ OLACAK

Ayrıca rövanş maçında ilk golü atan takımın psikolojik avantajı ele geçirerek karşılaşmanın gidişatını belirleyeceği belirtildi.

Benfica'nın tur atlarsa gruplardan çıkma ihtimali %40-50, çeyrek final veya daha ileriye gitme ihtimali ise %10-15 olarak belirlendi.

Kadıköy ekibinin ise gruplardan çıkma ihtimalinin %20-30, çeyrek final veya daha ileriye gitme ihtimalinin %5-10 olduğu öngörüldü.

