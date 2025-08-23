Yapay zeka açıkladı: Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimali...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Benfica'ya konuk olacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu deplasmanda tur bileti arayacak. Kritik karşılaşma öncesi yapay zeka, eşleşmeden galip ayrılacağını öngördüğü tarafı açıklarken her iki takımın da dev turnuvada ne kadar ilerleyebileceklerini değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:15Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:20
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.