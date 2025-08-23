CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Transferde ortalık kızışacak! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı kaleciye talip

Transferde ortalık kızışacak! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı kaleciye talip

İstanbul devleri Fenerbahçe ve Galatasaray yine transferde karşı karşıya. İki ezeli rakibin Brezilya'dan o eldivenle yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte taraftarların bir hayli dikkatini çeken o habere dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 14:44 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 14:48
Transferde otalık kızışacak! F.Bahçe ve G.Saray aynı kaleciye talip

Fernando Muslera'nın ayrılığından sonra kaleci transferi yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray da gündeme bir çok isim gelmişti. Bu isimlerden biri dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Botafogo forması giyen John Victor'du. Ada basını, Fenerbahçe'nin de bu oyuncuyla ilgilendiği bildirdi.

Transferde otalık kızışacak! F.Bahçe ve G.Saray aynı kaleciye talip

Pete O'Rourke'nin haberine göre Fenerbahçe, Botafogo'nun yetenekli file bekçisi John Victor için görüşmelere başladı. Brezilyalı futbolcu daha önce West Ham'ın transfer listesine girmişti. Şimdi ise Türkiye'de dev kulüplerin gündeminde yer alıyor.

Transferde otalık kızışacak! F.Bahçe ve G.Saray aynı kaleciye talip

Galatasaray ve Everton da John Victor'u yakından takip ediyor. Andre Onana ile yollarını ayırmayı düşünen Manchester United'ın da son aylarda oyuncuyu takip ettiği fakat vazgeçtiği söylentiler arasındaydı. Böylece transferde kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor.

Transferde ortalık kızışacak! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı kaleciye talip

Sarı-lacivertlilerde kaleci Dominik Livakovic'in satılması gündemde. Yönetim, Hırvat eldivenin ayrılığı halinde yeni bir transferle kaleyi güçlendirmek istiyor. Bu plan doğrultusunda Fenerbahçe'nin transfer planları netleşiyor.

Transferde otalık kızışacak! F.Bahçe ve G.Saray aynı kaleciye talip

