Transferde ortalık kızışacak! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı kaleciye talip

Fernando Muslera'nın ayrılığından sonra kaleci transferi yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray da gündeme bir çok isim gelmişti. Bu isimlerden biri dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Botafogo forması giyen John Victor'du. Ada basını, Fenerbahçe'nin de bu oyuncuyla ilgilendiği bildirdi.