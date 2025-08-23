Transferde ortalık kızışacak! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı kaleciye talip

İstanbul devleri Fenerbahçe ve Galatasaray yine transferde karşı karşıya. İki ezeli rakibin Brezilya'dan o eldivenle yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte taraftarların bir hayli dikkatini çeken o habere dair tüm detaylar...
Fernando Muslera'nın ayrılığından sonra kaleci transferi yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray da gündeme bir çok isim gelmişti. Bu isimlerden biri dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Botafogo forması giyen John Victor'du. Ada basını, Fenerbahçe'nin de bu oyuncuyla ilgilendiği bildirdi.
Pete O'Rourke'nin haberine göre Fenerbahçe, Botafogo'nun yetenekli file bekçisi John Victor için görüşmelere başladı. Brezilyalı futbolcu daha önce West Ham'ın transfer listesine girmişti. Şimdi ise Türkiye'de dev kulüplerin gündeminde yer alıyor.
Galatasaray ve Everton da John Victor'u yakından takip ediyor. Andre Onana ile yollarını ayırmayı düşünen Manchester United'ın da son aylarda oyuncuyu takip ettiği fakat vazgeçtiği söylentiler arasındaydı. Böylece transferde kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde kaleci Dominik Livakovic'in satılması gündemde. Yönetim, Hırvat eldivenin ayrılığı halinde yeni bir transferle kaleyi güçlendirmek istiyor. Bu plan doğrultusunda Fenerbahçe'nin transfer planları netleşiyor.