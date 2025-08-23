FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya Premier Lig'den çağrı! Adaylar arasında

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili İngiliz basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı. Portekizli çalıştırıcının Premier Lig'den o takımın radarına girdiği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe'de görev süresini tamamlamadan gitmeyeceğinin sinyallerini veren Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Tecrübeli çalıştırıcının sarı lacivertlilerden sonraki durağı belirsizliğini korurken Premier Lig'den sürpriz bir ekip, Mourinho'nun ismini teknik direktör adayları listesinin üst sıralarına yazdı.
Daha önce açıkladığı üzere Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmeyi hedefleyen 62 yaşındaki çalıştırıcı, beklenmedik bir karar alarak bu hedefini bir süre erteleyebilir ve yönünü yeniden Ada'ya çevirebilir.
