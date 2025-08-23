CANLI SKOR ANA SAYFA
FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya Premier Lig'den çağrı! Adaylar arasında

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya Premier Lig'den çağrı! Adaylar arasında

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili İngiliz basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı. Portekizli çalıştırıcının Premier Lig'den o takımın radarına girdiği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:55
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya Premier Lig'den çağrı! Adaylar arasında

Fenerbahçe'de görev süresini tamamlamadan gitmeyeceğinin sinyallerini veren Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya Premier Lig'den çağrı! Adaylar arasında

Tecrübeli çalıştırıcının sarı lacivertlilerden sonraki durağı belirsizliğini korurken Premier Lig'den sürpriz bir ekip, Mourinho'nun ismini teknik direktör adayları listesinin üst sıralarına yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya Premier Lig'den çağrı! Adaylar arasında

Daha önce açıkladığı üzere Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmeyi hedefleyen 62 yaşındaki çalıştırıcı, beklenmedik bir karar alarak bu hedefini bir süre erteleyebilir ve yönünü yeniden Ada'ya çevirebilir.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya Premier Lig'den çağrı! Adaylar arasında

İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin The Sun'dan derlediği o haber...

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya Premier Lig'den çağrı! Adaylar arasında

Nottingham Forest'ta teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun kulübün sahibi Evangelos Marinakis ile arasındaki ilişkinin kötüye gitmesi sebebiyle takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya Premier Lig'den çağrı! Adaylar arasında

Nuno'nun çok yakın bir zamanda takıma veda edeceği belirtilirken Forest'ın teknik direktör adayları arasında 2 isim dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya Premier Lig'den çağrı! Adaylar arasında

Bu isimlerden biri, geride bıraktığımız sezonun tamamlanması ile birlikte Tottenham Hotspur'a veda eden Ange Postecoglou oldu.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya Premier Lig'den çağrı! Adaylar arasında

Yeniden Premier Lig'de görev almak isteyen Avustralyalı çalıştırıcının bu doğrultuda rekabet ettiği ismin ise Jose Mourinho olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya Premier Lig'den çağrı! Adaylar arasında

Mourinho için haberde yer alan, 'İngiliz futboluna geri döneceği düşünülüyor.' ifadeleri gündem oldu.

FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho'ya Premier Lig'den çağrı! Adaylar arasında

Yakın zamanda ayrılığı açıklayacağı öngörülen olan Forest'ın Postecoglou ile anlaşma sağlayamaması durumunda Mou'ya yoğunlaşması bekleniyor.

