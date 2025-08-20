UEFA resmi sitesinde Fenerbahçe'nin maç sayfasında Icardi ve Kerem detayı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında sahasında Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek.

Mücadele öncesi, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi resmi internet sitesinde maçla ilgili detay sayfasında son yıllarda Şampiyonlar Ligi play-off turunda atılan en güzel goller videosu yer aldı.

Videonun ilk sırasında ise Galatasaray'ın Molde'ye karşı Icardi ile bulduğu gol var.

Golle ilgili diğer dikkat çeken detay ise Icardi'ye gol sevinci sırasında koşan ilk ismin Kerem Aktürkoğlu olması.

Fenerbahçe bir süredir Benfica'dan Kerem'i transfer etmek için yoğun mesai harcıyor.