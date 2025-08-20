CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe UEFA resmi sitesinde Fenerbahçe'nin maç sayfasında Icardi ve Kerem detayı

UEFA resmi sitesinde Fenerbahçe'nin maç sayfasında Icardi ve Kerem detayı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi internet sitesinde, Fenerbahçe - Benfica maçı ile ilgili sayfadaki Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu detayı dikkat çekti...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 21:10 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 21:21
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA resmi sitesinde Fenerbahçe'nin maç sayfasında Icardi ve Kerem detayı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında sahasında Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek.

Mücadele öncesi, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi resmi internet sitesinde maçla ilgili detay sayfasında son yıllarda Şampiyonlar Ligi play-off turunda atılan en güzel goller videosu yer aldı.

Videonun ilk sırasında ise Galatasaray'ın Molde'ye karşı Icardi ile bulduğu gol var.

Golle ilgili diğer dikkat çeken detay ise Icardi'ye gol sevinci sırasında koşan ilk ismin Kerem Aktürkoğlu olması.

Fenerbahçe bir süredir Benfica'dan Kerem'i transfer etmek için yoğun mesai harcıyor.

Rui Costa'dan F.Bahçe'ye şok! Devamını Oku BUNU DA OKU

Kerem Aktürkoğlu Saraçoğlu koridorlarında Devamını Oku BUNU DA OKU

F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Mourinho: Kendi kimliğimizi kaybetmemeliyiz
DİĞER
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Kanat transferinde beklenen hamle...
"EkremEdit" Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ'dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: "Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum"
G.Saray'dan Rabiot bombası!
Manuel Akanji'den G.Saray yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu Saraçoğlu koridorlarında Kerem Aktürkoğlu Saraçoğlu koridorlarında 20:49
Djiku: Zor bir maç olacak! Djiku: Zor bir maç olacak! 20:36
Mourinho: Kendi kimliğimizi kaybetmemeliyiz Mourinho: Kendi kimliğimizi kaybetmemeliyiz 20:29
Solskjaer: Eleştirileri yok sayma eğilimindeyim! Solskjaer: Eleştirileri yok sayma eğilimindeyim! 20:01
Baroni'den Aziz Yıldırım'a ziyaret Baroni'den Aziz Yıldırım'a ziyaret 19:13
Jackson Muleka Konyaspor'da! Jackson Muleka Konyaspor'da! 19:11
Daha Eski
Gençlerbirliği'ne Malili forvet! Gençlerbirliği'ne Malili forvet! 19:04
RAMS Başakşehir Universitatea Craiova maçına hazır! RAMS Başakşehir Universitatea Craiova maçına hazır! 19:01
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 18:55
Atan: Sezonun en önemli maçlarından bir tanesine çıkıyoruz! Atan: Sezonun en önemli maçlarından bir tanesine çıkıyoruz! 18:35
İtalyan Antrenörler Birliği İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesini istedi! İtalyan Antrenörler Birliği İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesini istedi! 18:15
G.Saray'dan Rabiot bombası! G.Saray'dan Rabiot bombası! 18:08