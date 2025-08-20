CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya gelecek. Portekiz temsilcisine karşı tur için sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada avantajı yakalayan taraf olmak istiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçalyan Kanarya, 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istiyor. Futbolseverler ise "Fenerbahçe-Benfica maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 09:09
ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda futbolseverleri dev bir mücadele bekliyor. Fenerbahçe, Kadıköy'de Portekiz'in güçlü temsilcisi Benfica'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, yıllardır özlemini çektiği Devler Ligi'ne geri dönmek için bu kritik eşleşmede hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Jose Mourinho yönetiminde yeni bir sayfa açmak isteyen Fenerbahçe,rövanş öncesi rahatlamayı amaçlıyor. Peki, Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Fenerbahçe-Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Benfica maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇI CANLI İZLE

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

Benfica: Trubin, Dah, Silva, Otamendi, Dedic, Schjelderup, Barrenechea, Rios, Aursnes, Pavlidis, Ivanovic

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE'DE HEDEF BENFICA ENGELİNİ GEÇMEK

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde organizasyonun 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibini geçmeyi başaran Fenerbahçe'nin lig aşaması öncesi önünde son engel Benfica kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Portekiz temsilcisini geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi özlemini sona erdirecek Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanacak ilk karşılaşmada avantajı yakalayan taraf olmak istiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

KEREM AKTÜRKOĞLU KADRODA

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Benfica, İstanbul'a geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da yer aldığı kafile, hazırlıklarını statta yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE İLE BENFICA ARASINDA 7. RANDEVU

Fenerbahçe, Benfica ile 7. kez karşılaşacak. İki ekip ilk olarak 1975 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kozlarını paylaşırken, kırmızı-beyazlılar tur atlayan taraf oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında en başarılı olduğu sezonlardan biri olan 2013-2014 sezonunda sarı-lacivertliler Aykut Kocaman yönetiminde Avrupa Ligi'nde final bileti için Benfica ile kozlarını paylaştı. Kadıköy'de oynanan yarı finalin ilk ayağında Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 galip gelen Kanarya, deplasmanda 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2018-2019 sezonunda bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turunda karşılaşan taraflar arasında Portekiz ekibi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla tur atladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu öncesi Portekiz'deki kampta Eusebio Cup adına düzenlenen hazırlık maçında ise ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

KANARYA 16 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek Fenerbahçe, 16 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında lig ve grup aşamasında yer alamıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda lig aşamasına kalan sarı-lacivertli takımın, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için bu sezon Benfica engelini geçmesi gerekiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SARI-LACİVERTLİLER 10 KEZ ELEMELERDE TAKILDI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce 10 kez "Devler Ligi" hedefinden uzak kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İlk kez 2002-03 sezonunda eleme oynayan sarı-lacivertiler, Feyenoord'u geçmeyi başaramadı. Kanarya'nın eleme turlarında mağlup olduğu rakipleri ise sırasıyla şunlar: Feyenoord, Dinamo Kiev, Young Boys, Spartak Moskova, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Monaco, Benfica, Dinamo Kiev ve Lille.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTATİSTİKLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçı ise kaybetti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

YARI FİNALİN KAPISINDAN DÖNDÜ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-08 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti. Brezilyalı Teknik Direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda Chelsea'ye elenerek yarı finalin kapısından döndü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ile Dominik Schaal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Alman Christian Dingert görev alacak. Johann Pfeifer ise AVAR'da Dingert'e eşlik edecek.

