Fenerbahçe maçında forma giyecek mi? Portekiz basınında dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu haberi

Fenerbahçe'de transfer gündeminin sıcak isimlerinden Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Portekiz basınında dikkat çeken bir haber servis edildi. Yıldız oyuncunun Kadıköy'de forma giyip giymeyeceğinin açıklandığı o haber kısa süre içerisinde gündem oldu. İşte detaylar...
Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları artarken, Portekiz basını milli yıldızın bu akşam sarı-lacivertlilere karşı oynanacak maçta forma giymek istediği duyurdu.
Record'un haberine göre Kerem Aktürkoğlu, Bruno Lage'ye bu maçta özel olarak oynamak istediğini iletti.
Sarı-lacivertlilere transfer olacağı iddiaları gündemdeyken, milli futbolcunun bu isteği dikkat çekti.
