FENERBAHÇE HABERLERİ - Milan Skriniar: Şans yaratma konusunda sıkıntılar yaşadık

FENERBAHÇE HABERLERİ - Milan Skriniar: Şans yaratma konusunda sıkıntılar yaşadık

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Benfica ile golsüz berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin Slovak stoperi Milan Skriniar mücadelenin ardından konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 00:17
FENERBAHÇE HABERLERİ - Milan Skriniar: Şans yaratma konusunda sıkıntılar yaşadık

Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar Benfica ile golsüz biten mücadelenin ardından konuştu.

Milan Skriniar: "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Benfica topla iyi oynayabilen bir takım. Defansif anlamda işimizi iyi yaptık, gol fırsatı vermedik. Toplu oyunda biraz daha iyisini ortaya koymamız gerekebilirdi."

"ŞANS YARATMA KONUSUNDA SIKINTILAR YAŞADIK"

"Bunu daha iyi yapabilirdik. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra rakip daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bu anlamda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bunu söyleme sebebim son iki maçta son 20 dakika +1 oyuncuyla oynadık. Rakibimiz kırmızı kart gördü. Ama şans yaratma konusunda sıkıntılar yaşadık." dedi.

