CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya gelecek. Portekiz temsilcisine karşı tur için sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada avantajı yakalayan taraf olmak istiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçalyan Kanarya, 16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istiyor. Futbolseverler ise "Fenerbahçe-Benfica maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 16:45
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda futbolseverleri dev bir mücadele bekliyor. Fenerbahçe, Kadıköy'de Portekiz'in güçlü temsilcisi Benfica'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, yıllardır özlemini çektiği Devler Ligi'ne geri dönmek için bu kritik eşleşmede hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Jose Mourinho yönetiminde yeni bir sayfa açmak isteyen Fenerbahçe,rövanş öncesi rahatlamayı amaçlıyor. Peki, Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Fenerbahçe-Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Benfica maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇI CANLI İZLE

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

Benfica: Trubin, Dah, Silva, Otamendi, Dedic, Schjelderup, Barrenechea, Rios, Aursnes, Pavlidis, Ivanovic

Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

FENERBAHÇE'DE HEDEF BENFICA ENGELİNİ GEÇMEK

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde organizasyonun 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibini geçmeyi başaran Fenerbahçe'nin lig aşaması öncesi önünde son engel Benfica kaldı.

Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Portekiz temsilcisini geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi özlemini sona erdirecek Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanacak ilk karşılaşmada avantajı yakalayan taraf olmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

KEREM AKTÜRKOĞLU KADRODA

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Benfica, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da yer aldığı kafile, hazırlıklarını statta yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

FENERBAHÇE İLE BENFICA ARASINDA 7. RANDEVU

Fenerbahçe, Benfica ile 7. kez karşılaşacak. İki ekip ilk olarak 1975 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kozlarını paylaşırken, kırmızı-beyazlılar tur atlayan taraf oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında en başarılı olduğu sezonlardan biri olan 2013-2014 sezonunda sarı-lacivertliler Aykut Kocaman yönetiminde Avrupa Ligi'nde final bileti için Benfica ile kozlarını paylaştı. Kadıköy'de oynanan yarı finalin ilk ayağında Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 galip gelen Kanarya, deplasmanda 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

2018-2019 sezonunda bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turunda karşılaşan taraflar arasında Portekiz ekibi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla tur atladı.

Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu öncesi Portekiz'deki kampta Eusebio Cup adına düzenlenen hazırlık maçında ise ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

KANARYA 16 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek Fenerbahçe, 16 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında lig ve grup aşamasında yer alamıyor.

Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda lig aşamasına kalan sarı-lacivertli takımın, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için bu sezon Benfica engelini geçmesi gerekiyor.

Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

SARI-LACİVERTLİLER 10 KEZ ELEMELERDE TAKILDI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce 10 kez "Devler Ligi" hedefinden uzak kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

İlk kez 2002-03 sezonunda eleme oynayan sarı-lacivertiler, Feyenoord'u geçmeyi başaramadı. Kanarya'nın eleme turlarında mağlup olduğu rakipleri ise sırasıyla şunlar: Feyenoord, Dinamo Kiev, Young Boys, Spartak Moskova, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Monaco, Benfica, Dinamo Kiev ve Lille.

Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTATİSTİKLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçı ise kaybetti.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

YARI FİNALİN KAPISINDAN DÖNDÜ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-08 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti. Brezilyalı Teknik Direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.

Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda Chelsea'ye elenerek yarı finalin kapısından döndü.

Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

FENERBAHÇE-BENFICA MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ile Dominik Schaal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Alman Christian Dingert görev alacak. Johann Pfeifer ise AVAR'da Dingert'e eşlik edecek.

G.Saray'a Cuesta piyangosu!
Yapay zekadan Benfica eşleşmesi tahmini
DİĞER
Hasan Denizyaran: Söylersem çıta yükselir, hayatıma giren daha fazlasını ister!
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Şehit ve Diyarbakır Anneleri Meclis'te... "Kıyamete kadar kardeşçe yaşayacağız"
Mourinho'dan Kerem açıklaması!
Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yapay zekadan Benfica eşleşmesi tahmini Yapay zekadan Benfica eşleşmesi tahmini 16:02
Beşiktaş'ta Lausanne mesaisi başladı Beşiktaş'ta Lausanne mesaisi başladı 14:59
VakıfBank'tan Lorenne Teixeira transferi! VakıfBank'tan Lorenne Teixeira transferi! 14:53
Ferencvaros-Karabağ maçı ne zaman? Ferencvaros-Karabağ maçı ne zaman? 14:49
Mourinho'dan Kerem açıklaması! Mourinho'dan Kerem açıklaması! 14:38
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev! UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev! 14:33
Daha Eski
Milli maçın "öncelikli bilet" satışları başladı! Milli maçın "öncelikli bilet" satışları başladı! 14:27
G.Saray Tevfik Fikret'i kabrinde andı G.Saray Tevfik Fikret'i kabrinde andı 14:16
Adama Traore Gençlerbirliği'nde! Adama Traore Gençlerbirliği'nde! 13:55
TFF'den yabancı oyuncu açıklaması TFF'den yabancı oyuncu açıklaması 12:59
Kızılyıldız-Pafos FC maçı ne zaman? Kızılyıldız-Pafos FC maçı ne zaman? 12:50
Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim 12:19