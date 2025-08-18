Mourinho'ya tepki

Feyenoord'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna kalan Fenerbahçe, ligdeki ilk maçında ise Göztepe deplasmanında umduğunu bulamadı. Uzun bir süre 10 kişi oynayan rakibi karşısında bir de penaltı kaçırarak sahadan golsüz eşitlikle ayrılan sarı-lacivertlilerin aldığı skor ve oynadığı futbol taraftarları tatmin etmedi. Yaşanan kaybın ardından ise eleştiri okları teknik direktör Jose Mourinho'ya çevrildi. Portekizlinin kontrollü oyunu hem camianın hem de taraftarların tepkisini çekerken, Mourinho'ya olan güven daha ilk haftadan sarsılmaya başladı. Fenerbahçeli futbolseverler Portekizli çalıştırıcıyla Şampiyonlar Ligi'ne kalınamaması halinde yolların ayrılmasını istiyor.
