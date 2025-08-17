CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül'den Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası flaş Mourinho eleştirisi!

Ömer Üründül'den Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası flaş Mourinho eleştirisi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalarak lige puan kaybıyla başladı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinin ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'ya eleştirilerde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB Spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 08:46
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ömer Üründül'den Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası flaş Mourinho eleştirisi!

"Fenerbahçe dün gece karşısında koşan, pres yapan, agresif oynayan bir Göztepe buldu."

Ömer Üründül'den Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası flaş Mourinho eleştirisi!

"Futbol adına da takım olarak olumlu hiçbir şey ortaya koyamayınca, uzatmada ele geçen penaltıyı da kaçırınca önemli 2 puan kaybetti."

Ömer Üründül'den Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası flaş Mourinho eleştirisi!

"Her zamanki gibi ben yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Mourinho'yu anlamak mümkün değil."

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ömer Üründül'den Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası flaş Mourinho eleştirisi!

"Çok kötü bir ilk yarı geçiriyorsun, hücumda çok yetersizsin. Değil pozisyon bulmak, karşı kaleyi tehdit dahi edemiyorsun. Bu şartlarda artık ikinci yarıya değişikliklerle başlamak lazım."

Ömer Üründül'den Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası flaş Mourinho eleştirisi!

"İlk değişikliği, 70. dakikada Talisca ile yapıyorsun. Üstelik Talisca fizik olarak zaten hazır değil. Son bölümde çok müsait bir frikiği, ardından da penaltıyı kötü vuruşlarla heba etti."

Ömer Üründül'den Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası flaş Mourinho eleştirisi!

"Fenerbahçe'nin olumsuz futbol oynamasında önemli noktalar var. Ne Szymanski ne de Fred ilerideki çift santrforla hiç bağlantı kuramıyor."

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ömer Üründül'den Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası flaş Mourinho eleştirisi!

"Bu yüzden Semedo ve Archie Brown gibi iyi kanat oyuncularının gerçek performansları azalıyor."

Ömer Üründül'den Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası flaş Mourinho eleştirisi!

"Çift santrfordan biri olan Duran adeta topla kavga etti."

Ömer Üründül'den Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası flaş Mourinho eleştirisi!

"Dün Fenerbahçe'nin kötü oynadığını belgeleyen en net olay, genelde belli bir alanda oynayan ve bu yüzden eleştirilen Amrabat'ın takımın en iyi oyuncusu olmasıydı."

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ömer Üründül'den Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası flaş Mourinho eleştirisi!

"Göztepe dün geceki karşılaşmada hırsı, temposu ve taktik anlayışı ile 10 kişi kalmasına rağmen sergilediği performansla 1 puanı hak ederek aldı."

Maç sonu olay Mourinho sözleri!
Cuesta için yeni teklif!
DİĞER
Hollywood yıldızı Türkiye’de! Vikingler’in kralı tatil için bakın nereyi tercih etti
Özlem Çerçioğlu CHP'deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel'i belgelerle patlattı: Kuşadası'nda 6 milyarlık rant kavgası
Fırtına Oulai ile anlaştı!
G.Saray'da flaş Singo gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu olay Mourinho sözleri! Maç sonu olay Mourinho sözleri! 08:13
Bugünkü maçlar 17 Ağustos Pazar Bugünkü maçlar 17 Ağustos Pazar 07:32
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... 01:20
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... 01:18
Barış Alper için çılgın bonservis kararı! Barış Alper için çılgın bonservis kararı! 01:10
Mourinho: Adil bir sonuç oldu! Mourinho: Adil bir sonuç oldu! 00:55
Daha Eski
İzmir'de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı! 00:55
Icardi'den F.Bahçe maçı sonrası paylaşım! Icardi'den F.Bahçe maçı sonrası paylaşım! 00:55
F.Bahçe maçında penaltı kararı! F.Bahçe maçında penaltı kararı! 00:55
F.Bahçe'de o isme kırmızı kart! F.Bahçe'de o isme kırmızı kart! 00:55
F.Bahçe maçında kırmızı kart! F.Bahçe maçında kırmızı kart! 00:55
12 Dev Adam turnuvayı 3. tamamladı 12 Dev Adam turnuvayı 3. tamamladı 00:55