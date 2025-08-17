CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Dorgeles Nene heyecanı

Dorgeles Nene heyecanı

Salzburg ile Dorgeles Nene konusunda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, geri sayıma geçti. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki Malili yıldızdan çok umutlu olduğu ve potansiyeline güvendiği bildirildi. Malili genç futbolcunun da teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmayı çok istediği dile getirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 06:50
