Dorgeles Nene heyecanı

Salzburg ile Dorgeles Nene konusunda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, geri sayıma geçti. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki Malili yıldızdan çok umutlu olduğu ve potansiyeline güvendiği bildirildi. Malili genç futbolcunun da teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmayı çok istediği dile getirildi.
