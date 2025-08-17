Bence adil bir sonuç oldu

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Mücadelenin ardından konuşan Portekizli teknik adam, beraberliğin adil olduğunu söyledi. Mourinho, "Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. 11'e 11 olmadığında önde baskıda zorlanırsınız ama savunmada zorlanmazsanız.

Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu" ifadelerini kullandı.

KAZANMAYI ÇOK İSTİYORDUK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bugün gerçekten iki takım adına da zor bir maçtı. İki takım da oynamaya, kazanmaya çalıştı, istedi.

Biz önemli birkaç fırsat yakaladık, rakibimize fırsat vermedik.

Son dakikada bir penaltı pozisyonu var. Rakibimiz penaltıdan yararlanamadı. Beraberlik adil bir skor. Kazanmayı çok istiyorduk" dedi.

ROMULO'YA ÖZEL VEDA

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e 25 milyon euro karşılığında transfer edilen Romulo'ya Göztepe'den özel veda geldi. Brezilyalı golcüye plaket sunuldu, kariyerinde başarılar dilendi. Aynı zamanda Göztepe taraftarları da 23 yaşındaki forveti tezahüratlarla uğurladı. Genç yıldız için, "Adını tarihimize yazdıran ve şanlı Göztepe ailemizin bir parçası olarak kalmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Göztepe bir açıklama yaparak kulüp mağazası olan Göz Göz Mağazaları'nda Romulo'ya özel hatıra tişörtlerinin dün itibarıyla satışa çıktığı duyuruldu.

TARAFTARLARLA GELDİ

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri sarı-lacivertlileri taşıyan deplasman otobüsüyle stada geldi. Gürsel Aksel Stadı'na sorunsuz bir şekilde gelen Başkan Koç, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

FUTBOLCULARA MORAL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İzmir'de Göztepe deplasmanında takımı yalnız bırakmadı. Başkan Ali Koç, maç öncesi futbolcular ve Teknik Direktör Jose Mourinho'yu otelden çıkarken tek tek uğurladı. Tüm takımla tek tek tokalaşan Başkan Koç, başarılar diledi.

G.AKSEL KAPALI GİŞE

Göztepe ve Fenerbahçe maçında Gürsel Aksel Stadı tıklım tıklım doldu. Hem ev sahibi sarı-kırmızılı taraftarlar hem de konuk ekip sarı-lacivertli taraftarlar kendilerine ayrılan yerdeki tüm biletleri tüketti.

İZMİR'DE KAVGA ÇIKTI

Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesi İzmir'de gergin anlar çıktı. Fenerbahçeli taraftarların stada ulaşmasıyla bazı Göztepeli taraftarlar deplasman tribününe yöneldi. Güvenlik güçleri olayları hızla kontrol altına aldı.