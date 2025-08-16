Kerem Aktürkoğlu transferinde flaş gelişme! Benfica'dan Fenerbahçe'nin teklifine...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun Nice maçında sahaya sürülerek UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe forması giymesinin önünün kesilmesi üzerine sarı-lacivertliler ilk teklifini geri çekti ve daha düşük bir teklif sundu. Fenerbahçe'nin yaptığı bu yeni teklif Benfica yönetiminde büyük tepki topladı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
Fenerbahçe, Benfica ile Kerem Aktürkoğlu transferinde prensip anlaşmasına varmasına rağmen Portekiz ekibinin milli futbolcuyu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Nice karşısında oynatması üzerine teklifini geri çekmişti.
Bu hamle, transfer sürecini çıkmaza sokarken taraflar arasındaki gerilimi artırdı.
Portekiz basınından Record gazetesinin haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu süreçte yaptığı açıklamalar, Benfica cephesinde büyük tepki topladı.
