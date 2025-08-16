CANLI SKOR ANA SAYFA
Kerem Aktürkoğlu transferinde flaş gelişme! Benfica'dan Fenerbahçe'nin teklifine...

Kerem Aktürkoğlu transferinde flaş gelişme! Benfica'dan Fenerbahçe'nin teklifine...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun Nice maçında sahaya sürülerek UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe forması giymesinin önünün kesilmesi üzerine sarı-lacivertliler ilk teklifini geri çekti ve daha düşük bir teklif sundu. Fenerbahçe'nin yaptığı bu yeni teklif Benfica yönetiminde büyük tepki topladı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 13:37
Kerem Aktürkoğlu transferinde flaş gelişme! Benfica'dan Fenerbahçe'nin teklifine...

Fenerbahçe, Benfica ile Kerem Aktürkoğlu transferinde prensip anlaşmasına varmasına rağmen Portekiz ekibinin milli futbolcuyu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Nice karşısında oynatması üzerine teklifini geri çekmişti.

Bu hamle, transfer sürecini çıkmaza sokarken taraflar arasındaki gerilimi artırdı.

Bu hamle, transfer sürecini çıkmaza sokarken taraflar arasındaki gerilimi artırdı.

Kerem Aktürkoğlu transferinde flaş gelişme! Benfica'dan Fenerbahçe'nin teklifine...

Portekiz basınından Record gazetesinin haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu süreçte yaptığı açıklamalar, Benfica cephesinde büyük tepki topladı.

Haberde, özellikle kulüp başkanı Rui Costa'nın söz konusu açıklamalardan rahatsızlık duyduğu aktarıldı.

Haberde, özellikle kulüp başkanı Rui Costa'nın söz konusu açıklamalardan rahatsızlık duyduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'nin yaptığı yeni teklifin ise Benfica yönetimi tarafından yalnızca 30 dakika içinde reddedildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin yaptığı yeni teklifin ise Benfica yönetimi tarafından yalnızca 30 dakika içinde reddedildiği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu transferinde flaş gelişme! Benfica'dan Fenerbahçe'nin teklifine...

Teklife ilişkin mali detaylar açıklanmazken bu teklifin ilk sunulan 22,5 milyon Euro bonservis + 2,5 milyon Euro bonus paketinden oldukça düşük olduğu kaydedildi.

Kerem Aktürkoğlu transferinde flaş gelişme! Benfica'dan Fenerbahçe'nin teklifine...

KEREM'İN TUTUMU DİKKAT ÇEKTİ

Haberde ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun transfer görüşmeleri süresince profesyonel tavırlarıyla kulüp yönetiminin takdirini kazandığı vurgulandı.

Kerem Aktürkoğlu transferinde flaş gelişme! Benfica'dan Fenerbahçe'nin teklifine...

Milli futbolcunun antrenmanlardaki disiplini, takıma bağlılığı ve sergilediği performansın Benfica cephesi tarafından olumlu karşılandığı ifade edildi.

SON DAKİKA
