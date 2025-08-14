Mourinho hazır

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Hollanda ekibi Feyenoord'u 2-1'in rövanşında 5-2'lik skorla yenerek, görkemli bir galibiyet alan Fenerbahçe'de gözler Benfica maçına çevrildi. Playoff etabında Portekiz temsilcisiyle oynayacak sarı-lacivertlilerin en büyük kozu Teknik Direktör Jose Mourinho olacak. Benfica'yı çok iyi tanıyan ve kamp döneminde rakibinin sahasında bir maç yapan Fenerbahçe'nin hocası, eşleşmeye hazır durumda. Portekizli hoca, ülkesinin takımı için tüm hazırlıklarını yardımcılarıyla beraber yapacak.

ORTA SAHAYA CİDDİ YATIRIM

Benfica'nın bu sezon orta sahaya yaptığı yatırım dikkat çekiyor. Aston Villa'dan kiralanan 24 yaşındaki Arjantinli Barrenechea ve Palmeiras'tan 27 milyon euroya gelen Richard Rios ön plana çıkıyor. Yine Belçika'dan 22.8 milyon euroya alınan Hırvat forvet Franjo İvanovic de potansiyeliyle dikkat çekiyor. 21 yaşındaki İvanovic, takımın yıldızı Pavlidis'le beraber forvet hattında yer aldı ve Nice karşısında ilk maçta gol attı. Takımın yükselen yıldızlarından sol kanat oyuncusu Schjelderup ve sağ kanatta asist özelliğiyle bilinen Aursnes göz önüne çıkan diğer futbolcular.

PAVLİDİS ÖN PLANDA

Portekiz ekibinin hücum hattında Yunan yıldız Vangelis Pavlidis adından söz ettiriyor. Teknik Direktör Bruno Lage'nin en güvendiği oyunculardan olan 26 yaşındaki Pavlidis, Benfica'nın saha içi liderlerinden. Savunma hattında ise takım kaptanı Otamendi ile birlikte 21 yaşındaki sağ bek Dedic ve 22 yaşındaki stoper Antonio Silva gelecek vaat eden isimler. 4-4- 2'ye yakın bir formasyon kullanan Benfica'da Teknik Direktör Bruno Lage ise son 2 yılda 2.25'lik puan ortalaması topladı ve sezona Portekiz Süper Kupası'nı kazanarak başladı.

BENFİCA'YA ÜSTÜNLÜK

Jose Mourinho kariyeri boyunca Benfica'ya karşı 9 maça çıktı. Portekizli teknik adam, Benfica önünde 6 galibiyet alırken, 1 kez kaybetti ve 2 beraberlik yaşadı. Mourinho özellikle Porto'da çalıştığı dönemde Lizbon temsilcisine karşı üstünlük sağladı.

İLK KARŞILAŞMA 20 AĞUSTOS

Fenerbahçe ile Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçı 20 Ağustos Çarşamba günü oynayacak. Kadıköy'deki ilk maç 22.00'da başlayacak. Play-off rövanş müsabakası ise 27 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Benfica'nın sahasındaki maçın başalama saati 22.00 olacak. Maçlar TRT 1'den yayınlanacak.