Ziraat Türkiye Kupası
Kerem ve Zinchenko

Transfer çalışmalarına ağırlık veren Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu ve Zinchenko için çalışmalar hızlandı. Sarı-lacivertliler kısa süre içerisinde iki yıldızı kadrosuna katmak istiyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe'de kadro çalışmaları hızlandı. Sarı-lacivertliler, hem Kerem Aktürkoğlu hem de Oleksandr Zinchenko için adımlarını sıklaştırdı. Jose Mourinho'nun çok beğendiği iki futbolcu için Fenerbahçe yönetimi yoğun mesai harcıyor. Benfica ile Kerem Aktürkoğlu konusunda görüşmelerini ilerleten Kanarya, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla da anlaştı. Arsenal'den ayrılması beklenen Oleksandr Zinchenko için de Mourinho'nun devrede olduğu bildirildi. Portekizli hocanın hem orta saha hem de sol bekte oynayabilen 28 yaşındaki Ukraynalı futbolcuyu çok beğendiği aktarıldı.

BENFİCA'DAN PLAY-OFF TEDBİRİ

Portekiz ekibi Benfica, Şampiyonlar Ligi playoff etabında eşleştiği Fenerbahçe'ye karşı ilginç bir tedbir aldı. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde play-off'ta rakip olmasını engellemek isteyen Benfica, Nice ile oynayan Devler Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçının 84. dakikasında milli yıldızı sahaya sürdü. Kerem Aktürkoğlu, play-off'ta Fenerbahçe'de olursa yer alamayacak.

ZİVKOVİC ÖRNEĞİ

Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi önce Zivkovic örneğini kullandı. 2020'de serbest bıraktığı Zivkovic'in kısa süre sonra PAOK'a imza atıp kendilerine gol atarak Devler Ligi hayallerini bitirmesi, Portekiz ekibinde travma yaratmıştı. Benfica, Kerem'i Nice önünde oynatıp bu durumun önüne geçti.

