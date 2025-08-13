Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat, Feyenoord karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Mutluyum. Elhamdülillah, istediğimiz sonucu aldık. Galibiyeti ve turu hak ettik. Taraftarın desteğini hissettik. Feyenoord için zor olacağını biliyordum. Burada harika atmosfer var, buraya gelen herkes için çok zor olacak. Maçtan önce 'Savaşacağız, hayatlarımızı ortaya koyacağız' dedim ve çok şükür bunu başardık. Güzel bir zafer elde ettik" dedi. Amrabat, sakatlanmasına rağmen oyuna devam ettiğini belirterek, "İlk yarı sol ayağımda ağrı hissettim. Devre arasında Jose durumumu sordu. 'Tek ayak bilse kalsam devam edeceğim' dedim. Ağrılarım vardı ama oynamak istedim. Devrede ağrı kesici aldım ve devam ettim. Durumuma daha net bir şekilde bakacağız. Umarım ciddi bir şey değildir. Kadıköy'de oynamak rakipler için çok ağır" dedi.