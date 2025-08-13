Ben hep kazanırım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord zaferini çok iyi hazırlanmalarına ve savaşmalarına bağladı. "Bu akşam duygusal anlamda yoğun bir maçtı" diyen Portekizli teknik adam, "Tur genelinde 3-1 geriye düştük ama takım inancını korudu. Hazırladığımız her şeyi sahada ortaya koydular. İkinci golü yememeliydik. O gol maçın duygusunu arttırdı. Oyuncularım çok iyi savaştı" ifadelerini kullandı. Taraftara ayrı bir parantez açan Portekizli teknik adam, "Geçen sene geriye düştüğümüz zaman negatif reaksiyon olabiliyordu taraftardan. Bugün de gol yedik ama onlar destek verdi, takıma ruh kattılar. 2. golden sonra da destek verdiler" diye konuştu.

TESADÜF OLABİLİR

Rotterdam'daki ilk maçtan sonra, "Ben daha önce bu statta hiç kazanmadım ama bu takıma karşı oynadığım ikinci maçlarda hep kazanan oldum" yorumunu yapan Mourinho, Kadıköy'de de geleneği sürdürdü. Special One bu üstünlüğüyle ilgili olarak, "Feyenoord'u hep yendim, bu bir tesadüf olabilir ama Manchester United ile, Roma ile, Fenerbahçe ile hep yendim" değerlendirmesinde bulundu.

RAPOR SUNDUM BEKLİYORUM

Transferlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Asla kamuoyu önünde transferle ilgili yorumlar yapmıyorum. Sezon bittikten sonra başkana ve Mario Branco'ya rapor sundum. Sonra bu raporu Devin Özek'e de verdim. Sakin bir şekilde bekliyorum. Semedo'nun daha erken gelmesini isterdim. Bazen yanlış yapmaktansa, hiçbir şey yapmamak daha iyidir. Semedo, Duran ve Skriniar'ın katkısını herkes gördü" şeklinde konuştu.

"Yine erteleme istemiyoruz"

"Hayır, böyle bir düşüncem yok. Bir maçın ertelenmesi yeterli bir yardım oldu bize. Hem kendimiz hem de Türk futbolu için bir şey yapmaya çalışıyoruz. İki maçın ertelenmesi çok olur. Zaten çok fazla boş gün yok. Göztepe maçı fiziksel olarak zor olacak. Şampiyonlar Ligi elemeleri arasında oynamak isteyeceğiniz sonra rakiptir ama yapacak bir şey yok."