CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ben hep kazanırım

Ben hep kazanırım

"Feyenoord'u hep yendim, bu bir tesadüf olabilir ama Manchester United, Roma ve Fenerbahçe ile hep yendim." “Geçen sene geriye düştüğümüz zaman negatif reaksiyon olabiliyordu taraftardan. Bugün de gol yedik ama onlar destek verdi, takıma ruh kattılar. 2. golden sonra da destek verdiler”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ben hep kazanırım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord zaferini çok iyi hazırlanmalarına ve savaşmalarına bağladı. "Bu akşam duygusal anlamda yoğun bir maçtı" diyen Portekizli teknik adam, "Tur genelinde 3-1 geriye düştük ama takım inancını korudu. Hazırladığımız her şeyi sahada ortaya koydular. İkinci golü yememeliydik. O gol maçın duygusunu arttırdı. Oyuncularım çok iyi savaştı" ifadelerini kullandı. Taraftara ayrı bir parantez açan Portekizli teknik adam, "Geçen sene geriye düştüğümüz zaman negatif reaksiyon olabiliyordu taraftardan. Bugün de gol yedik ama onlar destek verdi, takıma ruh kattılar. 2. golden sonra da destek verdiler" diye konuştu.

TESADÜF OLABİLİR

Rotterdam'daki ilk maçtan sonra, "Ben daha önce bu statta hiç kazanmadım ama bu takıma karşı oynadığım ikinci maçlarda hep kazanan oldum" yorumunu yapan Mourinho, Kadıköy'de de geleneği sürdürdü. Special One bu üstünlüğüyle ilgili olarak, "Feyenoord'u hep yendim, bu bir tesadüf olabilir ama Manchester United ile, Roma ile, Fenerbahçe ile hep yendim" değerlendirmesinde bulundu.

RAPOR SUNDUM BEKLİYORUM

Transferlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Asla kamuoyu önünde transferle ilgili yorumlar yapmıyorum. Sezon bittikten sonra başkana ve Mario Branco'ya rapor sundum. Sonra bu raporu Devin Özek'e de verdim. Sakin bir şekilde bekliyorum. Semedo'nun daha erken gelmesini isterdim. Bazen yanlış yapmaktansa, hiçbir şey yapmamak daha iyidir. Semedo, Duran ve Skriniar'ın katkısını herkes gördü" şeklinde konuştu.

"Yine erteleme istemiyoruz"

"Hayır, böyle bir düşüncem yok. Bir maçın ertelenmesi yeterli bir yardım oldu bize. Hem kendimiz hem de Türk futbolu için bir şey yapmaya çalışıyoruz. İki maçın ertelenmesi çok olur. Zaten çok fazla boş gün yok. Göztepe maçı fiziksel olarak zor olacak. Şampiyonlar Ligi elemeleri arasında oynamak isteyeceğiniz sonra rakiptir ama yapacak bir şey yok."

Yabancı basın: Mou, Van Persie'ye ders verdi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden çılgın gelir! Feyenoord zaferi kasayı doldurdu...
Ankara'da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
F.Bahçe'de Kerem harekatı! Kritik tarih...
G.Saray'a transferde dev rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yabancı basın: Mou, Van Persie'ye ders verdi! Yabancı basın: Mou, Van Persie'ye ders verdi! 01:39
Yabancı basın: Mou, Van Persie'ye ders verdi! Yabancı basın: Mou, Van Persie'ye ders verdi! 01:39
G.Saray'a transferde dev rakip! G.Saray'a transferde dev rakip! 01:07
F.Bahçe kasasını doldurdu! Dev gelir F.Bahçe kasasını doldurdu! Dev gelir 01:06
F.Bahçe'nin rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin rakibi belli oldu! 01:06
Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye kötü haber Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye kötü haber 01:06
Daha Eski
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:06
Mou'dan transfer sorusuna yanıt! Mou'dan transfer sorusuna yanıt! 01:06
Mou: Feyenoord'u hep yendim Mou: Feyenoord'u hep yendim 01:06
F.Bahçe Kadıköy'de turladı! F.Bahçe Kadıköy'de turladı! 01:06
F.Bahçe'de Duran şoku! Sakatlık... F.Bahçe'de Duran şoku! Sakatlık... 01:06
F.Bahçe-Feyenoord maçında skandal karar! F.Bahçe-Feyenoord maçında skandal karar! 01:06