Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Zinchenko pazarlıkları! Arsenal'ın talebi...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Zinchenko pazarlıkları! Arsenal'ın talebi...

Fenerbahçe'de transfer gündeminin sıcak isimlerinden Oleksandr Zinchenko ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Arsenal ile pazarlıklar sürerken İngiliz ekibinin talep ettiği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Zinchenko pazarlıkları! Arsenal'ın talebi...

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Arsenal'in Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko için Ada'ya çıkarma yaptı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Zinchenko pazarlıkları! Arsenal'ın talebi...

Futbol direktörü Devin Özek, Londra'da 28 yaşındaki oyuncu için Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta ile masaya oturdu ve Fenerbahçe'nin resmi teklifini sundu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Zinchenko pazarlıkları! Arsenal'ın talebi...

Londra temsilcisine, Zinchenko için 10 milyon euro önerildi. Ancak Topçular, 15 milyon euro talep etti. Pazarlıklar başladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Zinchenko pazarlıkları! Arsenal'ın talebi...

Sarı-lacivertliler, Ukraynalı oyuncuyla ise prensip anlaşmasına vardı. Teknik direktör Jose Mourinho, Zinchenko'nun bir an önce takıma katılmasını istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Zinchenko pazarlıkları! Arsenal'ın talebi...

Çok yönlülüğü ile dikkat çeken Zinchenko; sol bek, orta saha ve sol kanatta forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor. Ukraynalı, geçen sezon 23 maçta 1, gol attı, 1 de asist yaptı.

