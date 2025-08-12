TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Zinchenko pazarlıkları! Arsenal'ın talebi...

Fenerbahçe'de transfer gündeminin sıcak isimlerinden Oleksandr Zinchenko ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Arsenal ile pazarlıklar sürerken İngiliz ekibinin talep ettiği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Sarı-lacivertliler, Ukraynalı oyuncuyla ise prensip anlaşmasına vardı. Teknik direktör Jose Mourinho, Zinchenko'nun bir an önce takıma katılmasını istiyor.
Çok yönlülüğü ile dikkat çeken Zinchenko; sol bek, orta saha ve sol kanatta forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor. Ukraynalı, geçen sezon 23 maçta 1, gol attı, 1 de asist yaptı.