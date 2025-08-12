Hâlâ 50-50

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçı öncesinde konuştu. Turu geçmek istediklerinin altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "Taraftarlarımız istedikleri zaman bize pozitif bir atmosfer yaşatabilirler. Bu maçtaki atmosfer taraftarlarımızın elinde. Ben tur şansının hala yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Turun tam devresinde ve arasındayız. Öncelikli hedefimiz Play-Off'lara kalabilmek. Play-Off'lara kalabilirsek sonraki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Bunu başaramazsak Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Maç maç bakmak gerekiyor. Geçen sene Avrupa Ligi'ne gitmiştik. Orada dediğim yere çok yakındık. Rangers'a karşı penaltılarda kaybettik. Çeyrek finale yaklaşmıştık. Öncelikli hedefimiz eleme turunu geçmek" ifadelerini kullandı.

Benfica'nın oyuncusu

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelen soruya Mourinho, "Kendisi Benfica'nın oyuncusu. Oyuncuyu tabii ki tanıyorum. Portekiz liginde oynayan oyuncuları daha da iyi tanıyorum. Oyuncuyu biliyorum ama kendisi Benfica'nın oyuncusu" şeklinde konuştu.