CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Bissouma takibi

Bissouma takibi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahadaki bir numaralı hedefi Yves Bissouma’yı yakından izliyor. Jose Mourinho da 28 yaşındaki Malili yıldızı çok beğeniyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bissouma takibi

Transfer çalışmaları kapsamında orta sahaya takviye planlayan Fenerbahçe'de Tottenham'ın yıldızı Yves Bissouma öne çıkıyor. Jose Mourinho'nun çok beğendiği 28 yaşındaki Malili futbolcu için Tottenham ile görüşmelerin yeniden hızlanması hedefleniyor. Portekizli hocanın orta sahada hem 6 numarada hem de 8 numarada kullanmak istediği Bissouma için 15 milyon euroluk bir teklif paketi hazırlandı. Malili orta sahanın Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak baktığı aktarıldı. Öte yandan Yves Bissouma için İngiltere'den birçok kulübün devreye girdiği anımsatıldı. West Ham United ve Manchester United'ın deneyimli orta sahayı istediği belirtildi. İki Premier Lig ekibinin Bissouma için Tottenham'la görüşmeler yaptığı dile getirildi.

Tottenham'ın gözü yüksekte

Bissouma'yı çok isteyen Fenerbahçe, Tottenham ile temasları sürdürüyor. İngiliz kulübü, Bissouma için yüksek bir bonservis bedeli bekliyor. Tottenham, 2022'de Brighton'dan 29 milyon euroya aldığı Malili orta sahada zarar etmek istemiyor.

Buruk ve Kerem'den karşılıklı hamle!
Okan Buruk 'mümkün değil' demişti! G.Saray dünya yıldızını kadrosuna katıyor
DİĞER
Beşiktaş'a transferde dünya yıldızından büyük müjde! Maaşında indirimi kabul etti...
Gazze için umut fenerleri yandı! On binler tekbir sesleriyle Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüdü | Kalabalık dron ile görüntülendi
Milan'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Kerem olmazsa o gelecek
G.Saray transferden vazgeçti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maximin Meksika'ya gitti Maximin Meksika'ya gitti 06:31
Zafer Dadaş'ın Zafer Dadaş'ın 06:27
İstabul’dan sessiz start İstabul’dan sessiz start 06:26
Alanya, Gümrük maçını 2-0 aldı Alanya, Gümrük maçını 2-0 aldı 06:25
Keçiörengücü rahat: 3-1 Keçiörengücü rahat: 3-1 06:24
Iğdır 90+7’de kazandı: 2-1 Iğdır 90+7’de kazandı: 2-1 06:23
Daha Eski
Antalya 2 golle güldü Antalya 2 golle güldü 06:22
G.Saray transferden vazgeçti! G.Saray transferden vazgeçti! 00:22
Buruk ve Kerem'den karşılıklı hamle! Buruk ve Kerem'den karşılıklı hamle! 00:06
G.Saray transferden vazgeçti! G.Saray transferden vazgeçti! 00:04
Iğdır FK 90+8'de güldü! Iğdır FK 90+8'de güldü! 00:04
Hatayspor'a evinde şok skor! Hatayspor'a evinde şok skor! 23:57