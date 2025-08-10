Bissouma takibi

Transfer çalışmaları kapsamında orta sahaya takviye planlayan Fenerbahçe'de Tottenham'ın yıldızı Yves Bissouma öne çıkıyor. Jose Mourinho'nun çok beğendiği 28 yaşındaki Malili futbolcu için Tottenham ile görüşmelerin yeniden hızlanması hedefleniyor. Portekizli hocanın orta sahada hem 6 numarada hem de 8 numarada kullanmak istediği Bissouma için 15 milyon euroluk bir teklif paketi hazırlandı. Malili orta sahanın Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak baktığı aktarıldı. Öte yandan Yves Bissouma için İngiltere'den birçok kulübün devreye girdiği anımsatıldı. West Ham United ve Manchester United'ın deneyimli orta sahayı istediği belirtildi. İki Premier Lig ekibinin Bissouma için Tottenham'la görüşmeler yaptığı dile getirildi.

Tottenham'ın gözü yüksekte

Bissouma'yı çok isteyen Fenerbahçe, Tottenham ile temasları sürdürüyor. İngiliz kulübü, Bissouma için yüksek bir bonservis bedeli bekliyor. Tottenham, 2022'de Brighton'dan 29 milyon euroya aldığı Malili orta sahada zarar etmek istemiyor.